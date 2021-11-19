「110年度大園區客家蕎麥藝術季活動」圓滿落幕

大園區公所今(19)日下午於大園河濱公園盛大舉行客家蕎麥藝術季活動，現場約有客家藝文團體16隊表演、客語友善商店推廣及青農7家創意特色展示，桃園市議長邱奕勝、客家事務局黃傅淑香局長、大園區長徐藍科出席活動現場，並感謝各團體、志工用心付出，並鼓勵在地小農創新客家美食的研發。

大園區近年來在各社團、民眾齊心努力，客家文化推行成效均獲優異佳績，本活動以客家藝文活動結合在地小農，規劃一系以客家意涵為主蕎麥美食及藝文展演活動，另有客家話劇表演進行人口政策宣導，風趣又活潑，逗得現場觀眾笑聲連連，充分達到寓教於樂，客家事務局黃傅淑香局長表示，透過客家活動辦理，讓更多人發掘客家文化之美，立即化身「蕎麥客家美食」大使，局長問「蕎麥可以做那些料理啊!」，民眾回應不斷，瞬間感受局長親和力。

除此，活動中也安排貴賓用蕎麥麵糰桿麵條，每位貴賓竟是深藏不露桿麵高手，三二下立即完成並轉贈給民眾，大家笑得合不攏嘴!大園區長徐藍科表示，本區特產有「三瓜一麥(西瓜、香瓜、地瓜以及蕎麥)」，活動設計以在地農產品蕎麥與客語友善商店宣導，行銷在地觀光，親子同樂之餘搭配防疫政策，讓民眾能安心、放心、開心，請「客倌FUN輕鬆，一起來“蕎蕎”」。大園區長徐藍科表示，感謝桃園市議長邱奕勝、客家事務局黃傅淑香局長、立法委員黃世杰委員及桃園市議會游吾和議員、徐其萬議員及各里里長蒞臨，更感謝所有參與本次活動宣導團體、在地小農、表演團體及全體志工活動圓滿完成。