三能集團11月19日起舉辦線上廠拍

三能集團於11月19日至11月23日三能電商平台及官方蝦皮舉辦線上廠拍，詳細資訊可至三能直營屋諾官網：https://www.unopan.tw。

三能集團控股（6671）公告2021年董事會通過前三季之財報數據，合併營收約達新台幣(以下同)15億元，較去年同期成長約10％，歸屬於母公司稅後淨利為1.58億元、前三季每股盈餘2.60元，均較去年同期成長。三能集團2021年前三季營業收入首次接近新台幣15億元大關，營業額增加主因為民生消費提高，加上自動化效益展現，使工業客戶需求增長，工業、餐飲大客戶持續下單所致。

三能集團2021年1-10月營收達16.5億，較2020年同期成長8.50％，因兩岸電商銷售持續成長，台灣電商於6月1日啟動新改版官方線上網站，在疫情期間，成功以線上銷售彌補客戶無法於實體通路購買的缺口；大陸電商也搭配各種線上活動促銷，於天貓、抖音等新型態電商市場拓展，另在大陸市場持續與南僑、德麥、新麥及科麥等大廠合作，使各台灣的烘焙業公司能在大陸相互借力使力，達到拓展各類型業務，使各種行業相互成長之綜效。另各類烘焙業者的動物造型土司、低糖土司盒等各式土司盒系列熱賣，也帶動三能集團業績持續提高。

三能集團因應聖誕節推出之「房屋造型土司盒」。圖／三能集團提供

在2021年末，在工業客戶營收持續成長，及第四季烘焙糖果季的引導下，期望三能集團可創造出更好的佳績，突破全年營收20億的新高。如因應聖誕節，三能集團也應景推出「房屋造型土司盒」，其可搭配聖誕裝飾，使烘焙產品更貼近各式節氣。

展望2022年，三能集團在大陸市場持續推展中式糕點復興文化、一城市一烘焙產品的地方特色文化，另針對早餐市場也持續研發，推廣新品，配合增加文化創意產品；另電商銷售持續拓展，也加強產業結盟、整合產業資源，與烘焙產業的原料商及設備商共同服務客戶，進行烘焙客戶的整體性服務。

在台灣市場將延續2021年成長動能，加強電商銷售，並針對大型烘焙客戶、全台最大連鎖超市持續推廣。另三能集團也進行專業一條龍的服務模式，結合同業研發技術輸出、生產製程導入、開模打樣、滿足交期的需求，使客製化產品業績在台灣與大陸能更創高峰。