中美洲友邦迷人咖啡登場 11/19~22到南港展館一館一次品足

「2021台灣國際茶、酒、咖啡展」11月19日起一連四天在台北南港展覽館一館熱情展開，中美洲經貿辦事處與尼加拉瓜、宏都拉斯及瓜地馬拉駐台大使館特別籌畫「中美洲館」，徵集數十家台灣進口商大力推廣友邦優質咖啡分享給台灣的業者與咖啡同好。

瓜地馬拉駐台大使葛梅斯(Willy Gómez)、尼加拉瓜駐台大使李蜜娜(Mirna Rivera)、外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、中美洲經貿辦事主任廖鴻達與宏都拉斯駐台商務專案經理歐陽群共同出席19日上午舉辦的開幕典禮，並於會後前往中美洲館參觀，品嚐台灣進口商現場沖煮的香醇咖啡。

今年約有數十家台灣咖啡進口商於中美洲館展售來自瓜地馬拉、宏都拉斯和尼加拉瓜的優質咖啡。圖／中美洲經貿辦事處提供

中美洲因得天獨厚的種植環境，孕育出品質廣獲國際肯定的好咖啡，所以今年「中美洲館」嚴選多樣中美洲優質咖啡商品展售，並洽邀WCE世界大賽冠軍吳則霖、王策、劉邦禹，以及台灣拉花、創意咖啡冠軍陳顥元和陳冠文等人，使用中美洲咖啡豆，進行手沖、拉花與義式沖煮示範秀；此外展期間也將舉辦數場咖啡講座，由咖啡達人分享包括自家烘焙技術交流、精品咖啡一沖上手及中美洲咖啡莊園巡禮等主題，並推出各項打卡優惠與好康贈獎活動。

尼加拉瓜今年邀請4家進口商透過沖煮、咖啡調酒及商洽等活動來推廣尼加拉瓜優質咖啡。尼國咖啡風味內斂，帶有奶油、巧克力、焦糖與堅果香氣是主要特色，口感溫潤且酸值較低，相當符合國人口味，在台灣連鎖咖啡店或超商都很常見尼國咖啡。尼駐台大使李蜜娜特別推薦波旁(Bourbon)品種的咖啡豆，喝起來風味溫和圓潤，入口回甘！

尼加拉瓜今年邀請4家進口商透過沖煮、咖啡調酒及商洽等活動來推廣尼國優質咖啡。圖／中美洲經貿辦事處提供

宏都拉斯因得天獨厚的環境，以及咖啡協會(IHCAFE)積極改善品種，讓宏國成為全球第五大、中美洲第一大咖啡出口國。每天至少喝三杯黑咖啡的宏駐台大使寶蒂絲妲偏好加入大量的糖，入口後便能感受咖啡酸苦甜的平衡美味，她十分推薦台灣人嘗試宏國這種傳統咖啡的甜美滋味！今年共有8家業者展出宏國各咖啡產區的精品咖啡，與台灣民眾分享其細緻曼妙的香氣與口感。

宏都拉斯是全球第五大、中美洲第一大咖啡出口國，今年共有8家業者展出宏國各產區的精品咖啡。圖／中美洲經貿辦事處提供

瓜地馬拉咖啡是在台灣最受歡迎的咖啡之一，今年瓜地馬拉國家咖啡協會(Anacafé)及咖啡出口商協會(ADEC)特別寄送各式樣品來台，與在台咖啡進口商共同行銷瓜國咖啡的高品質形象及多元風味。其中世界熟知的安提瓜(Antigua Classic)和薇薇特南果(Highland Huehue)是瓜駐台大使葛梅斯特別推薦的產區，前者帶有堅果、辛香及巧克力味；後者則是富含花果香與醇厚滋味。