斯巴克攜日本廁所診斷士 科技管理台鐵公廁

你今天愛廁所了嗎？今（19）日是「世界廁所日」，COVID-19肆虐全球，改變人們生活習慣，公共環境的安全與衛生成了首要課題，更喚起民眾對廁所衛生的重視。

由斯巴克主辦的「世界廁所日第三屆公益論壇」今於臺中日南車站盛大舉行，包括立法院蔡副院長特助周鈺騏、臺鐵局顏文忠主任秘書、臺鐵局臺中運務段蘇鎮霖段長、全國建築師公會理事長劉國隆、台灣衛浴文化協會黃世孟理事長、斯巴克集團林錦堂董事長皆出席盛會，連日本廁所診斷士Amenity山戶神孝社長都全程視訊參與。

臺鐵局臺中運務段段長蘇鎮霖指出，「日南車站」是海線沿線尚存的五座日式木造車站之一，牛眼窗、碰風為期建築特色，有「海線五寶」美名，91年被劃定為市定古蹟，成為郵輪式列車必訪勝地，也常有劇組借景拍攝，非常有「日本味」，世界廁所日論壇在此舉辦別具意義。

斯巴克集團董事長林錦堂表示，廁所學問大，魔鬼藏在細節裡，不單是裝修新廁所、定時清潔打掃就不會「臭」，甚至通風排風口位置、埋藏在廁內的管線，以及糞管多年累積未清等都會造成廁所髒臭，所以必須要用科學方法，揪出問題點，也能兼顧環保。

斯巴克集團林錦堂董事長說明如何在台灣公廁運用日本Amenity技術進行診斷、管理與清掃。

台灣衛浴文化協會理事長黃世孟指出，順應人性與文化習性，公廁設計唯一的不變就是「變」，以日南車站來說，日南車站的公共廁所，大便器已經不是橫坑形式，已轉型為蹲式、座式馬桶便器。樂觀其成幾年後的公廁甚至可能全是座式免治馬桶、標配通風烘乾、自動掀馬桶蓋功能，讓民眾更便利。

藉由世界廁所日，斯巴克特地在日式車站，引介日本廁神文化。林錦堂說，日本人強調自然崇拜，相信廁所也有神明，而廁神會維護廁所乾淨，廁所乾淨了，人的身心靈也會淨化，贏得廁神庇佑。斯巴克並首度公開專為論壇設計的廁神吉祥物，Kirei（日語漂亮）綺麗女神和Pika（日語乾淨）浣熊，作為每屆公益論壇代言人。

斯巴克集團林錦堂董事長頒證廁神繪馬於日南火車站維護人員及TCM(Toilet Cleaning Master)種子教官。

順應世界潮流，斯巴克集團2019年8月出具企業社會責任報告書，以推動聯合國世界廁所日、提升台灣公廁清潔為目標，舉辦第一屆世界廁所日公益論壇，進行產官學交流，引進日本第一廁所診斷士Amenity公司的科學化管理與診斷技術，推廣預防清掃TCM觀念（Toilet Clean Master）。林錦堂指出，期望透過每一次的論壇交流讓廁所知識更上層樓，更開心與吉祥物代言人一起庇佑祈福世界和平、健康、永續。

關於世界廁所日，為世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）是一個關心廁所和公共衛生問題的非營利組織，從2001年開始舉辦世界廁所峰會暨博覽會，以為人類提供安全衛生的廁所環境，並決議以該組織成立時間（11月19日）為「世界廁所日」。

關於斯巴克集團，從美化總統府、雪山隧道到火車的斯巴克，斯巴克集團成立於1995年，同年加盟美國SPARKLE WASH，開始技術合作交流，多年來積極與工研院合作開發光觸媒除臭及奈米防護塗料技術，運用於異味分解及玻璃防污業務上，執行過雪山隧道、總統府、小巨蛋、全台高速公路48座隧道等清潔工程；連續16年，逾2700輛的台鐵火車車廂都由斯巴克清潔大軍清洗。並榮獲ISO/CNS45001職業安全衛生國際與國家級認證肯定的專業清潔服務公司。