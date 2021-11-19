農委會畜產試驗所成功技術移轉 憨吉牛鮮奶

金翔生物科技股份有限公司總經理莊金陵博士表示，為實踐農業經濟循環，將甘藷混合營養配方製成動物營養食品，用以飼養牛隻。消費者不僅可以喝到濃醇香的天然鮮乳-「憨吉牛鮮奶」，也保存台灣甘藷賦予的價值，實現農業循環經濟的目標。

金翔生物科技股份有限公司主要營運項目之一為高階動物營養食品。甘藷本身是天然，營養，高效的原物料，利用30％格外品作為飼料原料的來源，則每年可增加近3,000萬的產值，以及數十個工作機會。加值之後產品也有特色，深具市場潛力，可兼顧環境保護和企業永續，因此申請「憨吉牛鮮乳」技術移轉，讓消費者喝鮮奶的同時，也能為地球環保盡一份心力。

金翔生技總經理莊金陵博士（右一）說明成果。 圖／金翔生物科技提供

甘藷是一種高澱粉能量原料，近年企業化的多元甘藷產品生產日益蓬勃，甘藷的種植面積穩定成長達9,700公頃，年產量近25萬公噸，簡單以24％格外品估算，每年甘藷格外品量近6萬公噸，造成業界對甘藷格外品去化的極大壓力。

甘藷青貯料。 圖／金翔生物科技提供

畜產試驗所副所長李春芳博士表示，近幾年因國際疫情與航運漲價關係，導致進口玉米與大豆等原物料價格上漲與供貨不穩定，畜產試驗所開始進行甘藷格外品取代玉米粉之研究，希望能協助甘藷格外品資源化再利用，經由青貯調製技術轉變為泌乳牛可食用的飼料原料，使剩餘物有效轉化為國人高品質動物性營養來源，同時降低生產成本提升產業競爭力，也協助降低環境負擔。

食用甘藷飼料的末端商品。圖／金翔生物科技提供

畜產試驗所指出，以甘藷餵飼畜禽需注意適當量。於泌乳牛進行飼養試驗，顯示甘藷青貯料可作為泌乳牛飼糧原料來源，但甘藷青貯料取代高量玉米粉會顯著降低乳量與粗收益，推薦取代玉米粉的低量-中量為宜，並可增加約5％粗收益。畜試所於今年9月份將此飼料化技術，技轉給瓜瓜園股份有限公司相關企業金翔生物科技股份有限公司，並共同催生「憨吉牛鮮乳」的上市，為國內循環農業之推動再寫下嶄新的一頁。