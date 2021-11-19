國產羊肉羊乳好滋味 家常羊料理輕鬆上桌

行政院農業委員會輔導推廣台灣在地生產的羊肉及羊乳製品，由中華民國養羊協會舉辦「家常羊料理、常在家做料理」國產好羊行銷推廣會於18日舉行。順應疫情，人人都變居家宅廚神，現場展示12道羊肉羊乳家常料理與業者現場展示的自家產品，同時推出12道羊肉羊乳家常料理食譜與影片，讓民眾宅在家也能料理。為配合「宅經濟時代」，強化國產羊產業發展，透過品牌經營提升國產羊知名度，協助國產業者多元通路行銷，進而拓展國產羊的消費市場與創新商機。

為了讓更多人品嘗國產羊肉羊乳的好滋味，養羊協會舉辦「家常羊料理，常在家做料理」網路票選活動，即日同步上線。只要上活動網站投票，從12道家常羊肉羊乳料理中，選擇最喜歡的一道就可以參加抽獎，有機會獲得由中華民國養羊協會所提供的國產羊肉或羊乳產品，詳情請上「國產好羊美食情報站」活動網頁https://www.fgmggm.com.tw/。

12道羊肉羊乳家常料理。圖/業者提供

「家常羊料理、常在家做料理」活動特邀請藝人吳鳳一同參與。吳鳳表示，在他的家鄉土耳其把羊肉視為非常珍貴的食物，剛到台灣還以為台灣沒有產羊肉，後來才發現台灣本地的養羊技術完全不輸給土耳其，在羊肉料理方面更是具有多樣性的吃法，台灣的國產羊肉沒有進口羊肉的腥羶味，溫補不上火、四季皆宜，尤其在冬天時，與家人來吃一頓羊肉爐是件十分幸福的事。只要認明FGM標章的國產羊肉，跟GGM國產羊乳，就可以自己在家烹飪出最新鮮美味的好料理。

中華民國養羊協會理事長林浚琛指出，國產羊肉含有很高的蛋白質和豐富的維生素及營養物質，肉質結實有光澤，絕無腥羶味，肌肉纖維相較於進口羊肉亦顯得較細嫩而且有彈性，在料理的過程中無須加入太多的辛香料調味，就能品嘗到羊肉本身的好滋味。而國產羊乳具有極高的營養價值，含有豐富的蛋白質、維生素A、B2、脂肪、鈣、磷、鈉、鉀、鎂等營養素，很容易被人體吸收，不僅適合幼兒、銀髮族或腸胃機能較弱的民眾飲用，現在還有家庭號，更適合當全家人的營養補給。

中華民國養羊協會理事長林浚琛(圖中)指出，國產羊肉含有很高的蛋白質

和豐富的維生素及營養。圖/業者提供 台灣養羊技術精進且規範完善，中華民國養羊協會為了讓民眾可以準確地挑選國產羊肉和羊乳產品，推出「FGM國產羊肉標章」及「GGM國產羊乳標章」，目前全台已經有68家羊肉業者及8家羊乳廠商取得合格認證標章，經由協會嚴格把關，確保消費者買到新鮮、安全及美味的羊肉羊乳產品。相關資訊官網查詢：https://www.goat.org.tw