裕電能源「YES!來電」首創充電服務認證 打造產業新服務標竿

裕電能源為滿足全台迅速成長的電動車車主與充電站場域客戶基礎充電需求，正式宣布與在地合作夥伴啟動《YES!CARE》全心服務計劃。透過地方一站式充電服務加速場域充電設備基礎建置，「YES!來電」北中南合作夥伴的服務與施工水準皆經由品牌高規格檢驗審核通過，以符合《YES!CARE》24小時回覆、3個工作天檢修的服務標準。

根據世界經濟論壇（WEF）估計，2040年全球電動車銷售將達5億台，需配套建置的充電樁至少要2.9億座，以台灣市場來看， 2021年一至十月電動汽車新增掛牌數5,221輛，在COVID-19疫情及車用晶片短缺的情況下，年增率仍高達74%。「YES!來電」身為全台最大充電整合服務平台為了滿足全台快速成長的電動車車主對充電樁建置及充電服務需求，由「YES!來電」品牌檢核，首批通過《YES!CARE》認證合作夥伴有穎辰國際、多元綠動與迅捷光電，未來將負責台灣北、中、南區的充電站布建服務，有效解決電動車主的充電焦慮。

首批通過《YES!CARE》認證的苗栗以北經銷商-「穎辰國際」，本業從事電動汽機車充電解決方案、停車場車牌辨識系統、兒童安全防護設備為主；台中、彰化、南投地區的「多元綠動」為台竣實業整合「發電、蓄電、充電」一系列的電能工程設計、安裝服務所建立的節能服務品牌；雲林以南的南部地區，由在太陽能光電系統工程表現卓越的「迅捷光電」負責。裕電能源攜手三家來自不同領域的專業團隊，運用所長投入電動車充電椿營運服務，共同致力建構電動車友善環境。

建置、經營充電樁經驗超過10年的裕電能源表示，因為電動車的發展為時勢所趨，各路業者紛紛投入充電椿營運服務，但目前市場上仍欠缺公正第三方單位檢核充電樁安裝廠商的職能。以致常發生：一、施作場域的電力工程及人員專業度落差，二、電力管線規劃不良及安全疑慮，三、充電樁售後保固維修問題，使得電動車車主或場域業者必須自行承擔所有風險。裕電能源將累積10年的建置及經營經驗，轉化為模組化充電服務SOP作業流程，檢核在地合作夥伴的施工規劃、建置工程、售後服務等品質，並開發業界首次使用的售服外勤APP，提升售後維修服務作業效率，全面解決電動車車主及場域業者三大痛點。

裕電能源 總經理高秀枝表示，裕電能源善用車廠背景，以「最懂電動車車主的營運商」自許，率先提出《YES!CARE》全心服務計劃，透過品牌完整的教育訓練與品質認證，確認合作夥伴施工標準與合理的施工費用，並要求通過認證的在地夥伴針對客戶的需求要做到24小時回覆、3個工作天檢修的服務準則。裕電能源攜手北中南第一批經銷商成為第一個充電營運商中關注電動車車主和場域業者售後服務需求的業者。

藉由《YES!CARE》全心服務地方推廣，裕電能源期望透過更多合作夥伴的加入，能提供在地即時服務，打造台灣電動車充電友善環境，提供更多電動汽車車主，享受更快速且安全的充電經驗，直接有助於「YES!來電」搶下台灣電動車主的心佔率。