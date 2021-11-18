SUZUKI 新北都鈴木汽車新莊所 隆重開幕

近幾年，SUZUKI新世代車款在TAIWAN SUZUKI積極策動下陸續導入國內，以優異的產品本質與卓越口碑帶動暢旺買氣，不僅SWIFT與IGNIS雙雙勇奪2021車訊風雲獎，越野王者SUZUKI VITARA ALLGRIP的城市野行體驗會亦在年中巡迴展開，並獲得消費者廣大迴響。而在銷售屢創佳績的同時，TAIWAN SUZUKI從未忘記在服務量能上不斷提升，除了比照原廠規範、更新據點軟硬體設施，並且持續擴增據點版圖，藉以提供廣大消費者更貼心到位的服務。

SUZUKI旗下負責新北地區經銷服務之經銷商新北都鈴木汽車，在地深耕多年，服務據點涵蓋新莊、中和、土城、蘆洲及新店等五大區域，為要提供大新北地區廣大消費者更佳的購車體驗以及超越客戶期待的優質服務，新北都鈴木汽車旗下新莊據點於2021年11月18日盛大開幕。嶄新的SUZUKI新莊據點位居新莊市區中心，緊鄰台1縱貫線、台64、台65等交通要衝，往來板橋、三重等鄰近都會極為便利，全新投入營運行列後將可望提供豐沛服務量能，為品牌銷售帶來嶄新氣息。

SUZUKI長久以來秉持Way of Life品牌精神與GO UNIQUE品牌宣言，持續更新擴展展示與服務據點，並導入最新世代SUZUKI車系，為國內更多喜愛SUZUKI的消費者，提供從賞車、購車到售後用車整個過程的滿心服務，讓喜愛駕馭樂趣的消費者能與家人分享更多美好生活。

SUZUKI新北都鈴木汽車

新莊所營業時間：週一~週五 08:30~21:00/ 週六~週日 09:00~21:00

地址：新北市新莊區思源路46之一號

電話：(02)8993-6111