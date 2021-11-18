2021紅面鴨歡樂派對盒　森友派對歡樂登場

花蓮11月到年底跨年各項觀光大型活動持續不間斷， 備受大小朋友喜愛的花蓮「2021紅面鴨歡樂派對盒」等「鯉」來！本週五至週日將再推出第三週嶄新的水上劇場，以「森友派對」為主軸，四大主角將共同演出「萌小鴨奇幻島」，講述著「童心」繫起「同心」，現場將邀請大小朋友一起共舞，展現青春活力的舞姿，再搭配超萌的福氣鴨、幸福鴨、朱鸝及貓頭鷹營造歡樂氛圍，歡迎全國鄉親來花蓮鯉魚潭同樂。

觀光處長張志翔表示，紅面鴨活動已邁入第九年，是深受大小朋友都喜愛的親子大型活動，本周水上劇場由花蓮的吉祥物福氣鴨與幸福鴨帶領鴨鴨軍團，及主持人小宇哥哥教大家帶動唱跳，炒熱現場氣氛，讓大小朋友一起舞動整個鯉魚潭。活動期間，白天可觀賞「音樂水舞秀」，晚間則有「水幕光影秀」及每週五、六、日精采絕倫的「水上劇場」。每週五、六晚間9時最後一場的水幕光影秀，特別加碼施放精彩限定星空煙火。除了動態的表演活動外，現場今年新增的縣鳥朱鸝與貓頭鷹大型裝置展品供遊客拍照打卡，還可參加「天天抽萬元紅面鴨振興券」及「商圈優惠券」，在鯉魚潭商圈折抵消費使用更帶動商機。

每週一、四晚間7時邀請YOYO家族攜手花蓮幸福鴨、福氣鴨、縣鳥朱鸝、部落守護貓頭鷹等好朋友共同演出。圖／花蓮縣政府提供

張志翔處長強調，每週一、四晚間7時邀請YOYO家族攜手花蓮幸福鴨、福氣鴨、縣鳥朱鸝、部落守護貓頭鷹等好朋友共同演出，活動期間邀請全國的師生及家長來參加「紅面鴨歡樂派對盒」活動，與大哥哥大姊姊在活動現場一同動滋動，在11月18日有月亮與酪梨兩位姐姐，22日有浣熊哥哥及蔓越莓姐姐，在鯉魚潭邊為大小朋友們注入活力與元氣。歡迎全國鄉親朋友蒞臨花蓮，親身體驗在地的好山好水好空氣，與家人朋友一起享受「2021紅面鴨歡樂派對盒」帶來的驚喜。

花蓮11月到年底跨年各項觀光大型活動，包括11月19日至21日登場的「原住民族聯合豐年節」千人共舞「一曲愛海洋」，以及12月26日至12月31日舉辦最長的跨年夜在東大門廣場的「太平洋觀光節演唱會」，演唱會將連續high翻6天6夜，超強卡司接力獻唱，展現多元音樂風格，小巨蛋規格戶外舞台帶來精彩的視聽饗宴。參加完跨年，接續著元旦則有「2021愛戀花蓮健走系列—新城鄉七星潭」迎曙光活動，在晨曦中迎接新年第一道曙光，迎向2021年的新局面！活動詳情請上2021紅面鴨活動官網(http://www.happy-duck2021.com.tw /)或花蓮觀光資訊網(https://tour-hualien.hl.gov.tw/)。