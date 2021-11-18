MSI歡慶35周年 奇幻返校日邀粉絲同樂

全球電競、創作者、商務領導品牌MSI微星科技宣布，「龍魂時光召喚–奇幻返校日」活動即將盛大登場！一件神秘的包裹竟讓人穿越時空，回到35年前的教室裡！該如何破除重重關卡，回到現代？邀請您11/20-11/21至三創生活園區戶外廣場，與MSI一同走進時光隧道，重返美好的校園時光！

MSI歡慶35周年 「奇幻返校日」活動邀粉絲同樂

MSI微星科技成立於1986年，本著「產品卓越、品質精良、服務完美、客戶滿意」的經營理念，不僅成為全球遊戲及電競領域的標竿品牌，更比競廠更早著手開發創作者專用的設備，因此也受到眾多的內容創作者喜愛，選擇使用MSI的產品來執行各種創作。MSI將充份運用創新科技及工藝美學，持續為各領域的使用者提供最佳的解決方案，創造極致的使用體驗。今年適逢成立35周年，MSI邀請粉絲與我們一同重返美好的校園時光，11/20(六)-11/21(日)，MSI特別在三創生活園區戶外廣場打造逼真教室造景，現場除了有精采的闖關遊戲，更準備豐富好禮送給喜愛MSI的粉絲！

校園主題闖關遊戲 跟著MSI進入時光旅程

「龍魂時光召喚–奇幻返校日」活動將在三創生活園區戶外廣場打造學校造景，校門口豎立著顯眼的「龍魂高級中學」招牌，指引龍粉們進入這場特別的時光旅程。領取學生證後，首先你要到保健室進行視力檢查，透過防閃爍、減藍光的「Modern MD241系列顯示器」，獨家護眼技術讓眼睛不疲勞，可調式腳架設計，4種模式「傾斜/左右/旋轉/高低」的觀看方式都不是問題，讓你可以舒適地觀看並找出藏在畫面中的Lucky龍數量，輕鬆通過視力考驗！進入第二關體育教室，在這裡你可以發揮埋沒已久的舞蹈細胞，透過「MPG ARTYMIS 273CQR 1000R曲面螢幕」與遊戲機連動，輕鬆享受高品質且寬闊的遊戲視野，27吋以上ARTYMIS系列螢幕均配備HDMI CEC自動喚醒功能，當您連接家用遊戲機後，即可自動切換畫面，輕鬆打造專屬娛樂環境！

第三關來到美術教室考驗你的繪畫天份！你需要使用Summit E16 Flip / Summit E13 Flip翻轉觸控筆電為圖片上的Lucky龍塗上繽紛色彩，16:10黃金比例打造的寬闊螢幕，搭配專屬的MSI Pen，你可以快速有效率地點選與上色，在時間內輕鬆完成任務！

進入第四關烹飪教室，化身小廚神的你，要使用GE76 Raider、GS76 Stealth電競筆電中預載的MSI APP Player軟體，透過電競筆電的大螢幕與鍵盤享受絕佳操控性，輕鬆暢玩料理遊戲，在限定時間內完成料理製作取得廚神認證！通過所有關卡後你將來到福利社，這裡準備了多款經典零食飲品，為你補充龍魂能量！最後，拿著闖關通過認證的學生證來到教學大樓，即可兌換屬於你的返校紀念品，抱枕、鑰匙圈、扭蛋、撲克牌、手提袋等各式豐富的MSI周邊商品，只要闖關通過就能帶回家！

同時，11/20-11/21 13:00-18:00每個整點在司令台將會舉辦「升旗典禮」，由班導師帶來最新款筆電/主機/顯示器等產品介紹，讓高效能配備釋放你的龍魂之力！班導師也準備了多種互動遊戲邀請粉絲來PK，挑戰成功就有機會獲得精緻好禮！

除了闖關活動，MSI也為會員與消費者準備了豐富的專屬贈禮。MSI尊寵龍粉會員，只要是MSI會員並曾購買與註冊任一款MSI產品，即日起至11/19至指定活動頁面完成登記，審核通過後即可在11/20-11/21至活動現場兌換會員禮一份，每日限量100名，兌換完畢為止。