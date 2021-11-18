善用數據、社群媒體分析最新國際線上消費趨勢

經部辦跨境電商趨勢論壇解密海外拓銷策略

經濟部今(18)日於線上舉辦「2021臺灣好物賣全球–跨境電商趨勢論壇」，邀請恆昌盛、出海智慧、沐伊孕哺、PChomeSEA、樂利數位、豐晨貿易、Pinkoi、好物飛行、臺北數位、V-COMMERCE、GDT等11家有豐富跨境經營經驗的臺灣業者，為想拓展海外市場的企業帶來馬來西亞、泰國、印尼、越南、美國、日本及中國大陸等地最新商情。

經濟部指出，今年跨境電商趨勢論壇就美國、印尼、泰國、馬來西亞與中國大陸的電商數據應用、泰國與越南的社群平台銷售模式，以及日本與馬來西亞節慶行銷等不同主題，邀請電商業者分享如何強化臺灣電商及跨境商品在海外市場的知名度。其中，恆昌盛分享用數據協助供應商節省成本、出海智慧以馬來西亞為基地拓展泰國市場、Pinkoi搭配日本購物旺季更接地氣的推廣臺灣商品，三家業者的分享在現場引起熱烈討論。

蘇文玲司長表示，今年商業司輔導跨境電商的重點為輔導代營運商運用數據；另外則是協助臺灣電商運用社群媒體作為銷售的管道。恆昌盛是美國Amazon的代營運商，為了協助臺灣電商業者商品在Amazon脫穎而出，該公司今年發展結合大數據與人工智慧技術挑選適地化商品，再搭配優化商品網頁與有效的站內行銷工具，可最大化電商業者的效益成本比，降低電商業者的試錯成本。

另外，疫情催化下東南亞消費者使用社群媒體的時間更長，消費者除了在社群媒體分享生活，也漸漸習慣在社群媒體上搜尋與購物。以泰國為例，消費者習慣在FB購物，出海智慧因此打造一個結合臺灣商品雲、結帳工具與跨境物流的完整解決方案，除讓交易流程都在FB完成外，亦可協助臺灣品牌商對接泰國社群賣家，找到新的海外銷售模式。

日本是以電商平台為主導的市場，但日本人不若美國人慣於購買跨境商品，去日本上架電商平台與行銷成本又高，以至於日本市場在臺灣電商間的知名度不高。這次Pinkoi配合日本當地年中分紅和年底節慶兩檔購物旺季，透過Amazon Japan和Pinkoi銷售資料篩選出可能熱銷的臺灣品牌，加上Google廣告、社群行銷、KOL代言等廣宣，期使能在日本市場為臺灣品牌打響知名度，改變日本消費者對臺灣物產僅限於水果或伴手禮的既定印象。

經濟部商業司表示，今年跨境電商趨勢論壇以強化數據應用與社群行銷為對談的重點。據統計，本次線上活動最多共有超過200人在線觀看，可見跨境電商創新應用依舊是被關切的焦點。最後再次提醒有意發展跨境電商的業者，可以搜尋「跨境電商服務網」Facebook粉絲團觀看更多豐富的論壇內容。