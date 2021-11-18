和牛名店上吉燒肉推出感謝祭 「1元」限量日本版薑母鴨

東區頂級和牛名店上吉燒肉「男子漢感謝祭」11月19日正式開跑，店家首度推出1元鍋物．凡點選感謝祭限定近江和牛盛合（價格2980/3980元），每日限量前8組，加1元即可享日式傳統割烹「大腸鍋」。

上吉燒肉特選桂丁雞骨熬煮8小時香濃湯頭，加入嚼勁十足的澳洲和牛大腸、特製炭烤燒豆腐，搭配韭菜、蒜頭等禦寒佐料，一喝湯頭讓人領會日式禦寒鍋物的濃濃炭香風情，是九州下酒好菜；除了店內享用鍋物，上吉燒肉官網也推出秘制壽喜燒宅配包，由料理長伊東涼親自研發的湯頭，加入末廣福島縣清酒，增添甜味、酒香層次，再配上三款肉品拼盤販售，宅配包為3-4人份，擁有35片以上的肉片，讓民眾在家也能DIY日本道地壽喜燒。

上吉燒肉推宅配壽喜燒，宅在家享受日本料理長研發獨家醬汁好味道。圖／業者提供

上吉燒肉將發源自日本九州福岡縣、成年男子愛吃的牛大腸鍋，作為感謝祭割烹主食，採用澳洲和牛牛大腸，特別加入特製炭烤燒豆腐，肉品及豆腐入鍋前皆會於炭火燒烤，除了能品嚐到桂丁雞骨熬煮八小時的甘甜湯頭，還有一股炭烤香，味道十分獨特。湯頭部分，還可以依個人喜好加入料理長特調味噌，內含日本愛知縣赤、白味噌湯頭及獨家秘製辣椒粉，口感鹹辣、解膩。凡來店點選感謝祭限定和牛盛合，每日限量前八組，加1元即可享這道獨特的日式限定料理。

上吉燒肉創辦人林佑勳表示：「疫情最慘烈時，業績只剩下兩成多，但我們秉持跟員工一同度過疫情，靠外送便當終於撐過這4個月，解封後目前業績回升到原本九成，老顧客紛紛回籠。為了感謝消費者在疫情期間的支持，上吉燒肉特別精選冬季日本九州遊一定要吃的牛大腸割烹，來當感謝祭主角。

牛大腸割烹的湯頭跟大腸配料口味濃烈，搭酒暖胃，對女生美容來說，膠原蛋白很豐富，上吉將發源於九州福岡牛的大腸割烹原汁原味搬回台灣，用料精選澳洲和牛牛大腸、頂級國產桂丁雞，搭配愛知縣赤、白味噌，及秘製辣椒粉，用最對味的食材、特殊的烹調，溫暖客戶的心，讓鍋物也能結合燒肉，端出上吉獨有的極致風味，讓老顧客體驗道地日本飲食文化。

上吉牛大腸鍋富含膠原蛋白養顏美容。圖／業者提供

上吉感謝祭招待每日前8組定位客人，晚鳥也有Happy Hour活動，12月19日起於21:00後用餐，享啤酒類買1送1，威士忌第2杯半價。「疫情後找朋友喝酒談心，上吉燒肉日式精緻美食美酒，等您來嚐鮮。」

上吉燒肉推男子漢感謝祭：早鳥可享點「近江和牛」盛合，加1元獲得九州大腸鍋，晚鳥Happy Hour酒類買一送一、第二杯半價。圖／業者提供

上吉燒肉同時推出線上商城壽喜燒火鍋組，A5日本和牛壽喜燒組NT$ 3880，招牌澳美壽喜燒組NT$ 2280，人氣豬雞壽喜燒組NT$ 980。

上吉燒肉官網：https://jokichi.com/，地址：北市延吉街131巷41號1樓（國父紀念館站1號出口），訂位電話：02 8772 5765。 （喝酒勿開車，未成年請勿飲酒）