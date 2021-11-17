皓暘新銳珠寶設計師 受國際獎項肯定

台灣新銳珠寶設計師賴皓暘的作品，擅長運用東方文化底蘊，結合西方「金工流線技法」，產生中西文化碰撞美感，也因此極具特色風格。他的作品快速在國內外帶來一股新浪潮，「HAOYANG」工作室即將在11月底在台中秋紅谷盛大開幕。

皓暘設計的「Monstera」吊墜，是極具金工線條以及顯微鏡鑲工的代表作，緣為大自然葉片的細微線條，透過巧手將繁重的金屬以細緻的工藝，幻化成輕盈飄落的葉片墜飾，適合搭配各式國際品牌服飾，更能展現個人品味；這樣的新銳設計師美學品味，深受新一代的年輕時尚族群喜愛！

2022年，一股中西碰撞風潮席捲時尚圈，與異素材質元素被運用在各式珠寶首飾及穿搭藝術上。皓暘回想起在求學時的經歷，他說，當年申請入藝術設計最高殿堂的聖馬丁藝術學院，我原想學習商業產品設計，卻因教授看出我的天份，從此踏入了珠寶設計的領域。在畢業那年，百年品牌Swarovski施華洛世奇在校內舉辦獎學金競賽，當時校內競爭激烈，與來自世界各地的學生競爭，而最終我能順利獲選，回想起來覺得自己相當幸運！同年我也獲得Theo Fennell年度最佳設計獎，只可惜當時必須回台灣面對兵役未能留在英國繼續發展，放棄了許多國際設計品牌的工作邀約。

提及皓暘如此年輕就成為工作室的創辦人？他說，當兵那年我進入外交部赴瓜地馬拉參與中小企業輔導轉型計劃；期間很幸運有機會能接觸到企業經營管理業務。當時我負責協助瓜國企業媒合募資、行銷推廣與公司經營，有此經驗後，才萌生想創業的念頭，獨自創立個人品牌。

皓暘本身除了設計師身份之外，更是國內外知名攝影師，在這樣雙重美學浸潤下，更是屢創佳績。他的攝影作品很大一部分是在探討人體的美與線條，相較於一般攝影，人體藝術在拍攝時更難掌握，肢體語言以及表情動作都變得更為重要。皓暘的作品也曾刊登在各大雜誌中與其他知名藝術家並列，除了穩紮穩打的基礎，他也致力於推廣探討人體藝術以及兩性議題，打破傳統思維。有了這一層的美學基礎以及長期對色彩光影的觀察，皓暘在珠寶設計上更能貼近個人品味以及客製化需求。

官方IG：@haoyangworld @ha0yang