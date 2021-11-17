日本手工皮革包 「土屋鞄製造所」鳳小岳示範皮件穿搭典範

有日本愛馬仕之稱的頂級手工皮革包品牌「土屋鞄製造所」以低調奢華為品牌定位；日本頂級職人手作工藝享譽世界，堅持在日本手工製作，件件都是獨一無二的精品，擁有無法取代的精湛手工技術。繼2018年在台灣開設第一家實體店之後，土屋鞄二店-誠品信義店於日前(11/16)隆重開幕，邀請到活動嘉賓鳳小岳與作家青木由香小姐擔任剪綵嘉賓，宣布正式進駐台北時尚一級戰區。土屋鞄誠品信義店悉心採用一貫簡約質感的職人風格，融合上現代美學時尚元素，成就了這個受到都會白領菁英矚目的的時尚新據點。

土屋鞄誠品信義店內可見到以透明玻璃磚砌成水晶柱，以及雅致的白磚牆；不同於土屋鞄店舖以往慣用的紅磚，誠品信義店明亮具現代感的設計，象徵土屋鞄用嶄新的概念重新賦予傳統工藝全新的時尚定義，在秉持初衷信念之下，也能擁有時俱進的創新活力。

而傳承自日本土屋鞄店舖，土屋鞄的每間分店都有代表性的皮革裝置藝術。這次誠品信義店不但在櫃檯的桌面及展示櫃使用了經典皮革，牆上也使用了皮革描繪出信義區街景圖。利用不同的顏色及皮革真實紋路來展現來信義區的指標建築物，有台北101、台北市政府與大巨蛋…等；其沉穩簡約卻處處別具巧思的空間設計，讓顧客親自體驗一場與時俱進的皮革精品藝術饗宴。

鳳小岳近期即將推出新電視劇作品《華燈初上》，同時積極寫音樂，來到二店對於土屋鞄的皮革包款，其細緻質地與富生命力的手工而讚嘆不已，他平時對於隨身配件也相當注重質感很講究，所以當他見到土屋鞄明星商品Urbano公事包時就特別地愛不釋手。因為Urbano公事包以富含天然油份的義大利高級皮革Vachetta Milled Leather製成，這款頂級皮革會隨著使用時間的增長，能醞釀出專屬自己獨有的色澤；鳳小岳也提到，一般的男性包款內層設計都很簡單而不實用，但土屋鞄的公事包卻具備貼心豐富的內層口袋、尺寸多元能讓他輕鬆收納工作時需要的髮蠟、護唇膏或是文具；包款外型雖簡約，卻具備行家一眼就能識別的奢華精細工藝，目前已是他是日常必備的時尚單品之一。

此外，從土屋鞄經典商品知己書包進化而來的大人書包OTONA RANDSEL也讓鳳小岳十分心動。之前鳳小岳已為孩子留意許久知己書包，而大人書包，有著俐落時尚的外型，適合搭配各式都會正裝，和他今日英倫紳士風專搭毫無違和；以新開發的「防水 Smooth Leather」為主要素材，維持商務俐落的形象，收納力與機能性的再進化，是下雨天也能安心使用的防水大人書包，兼顧皮革表情與高質感的同時，也維持優秀的皮革防水性。為體貼使用者而加大尺寸的「large」版本，身形較高大的使用者也相當適用。雙肩的成人書包背墊與揹帶是以小學生知己書包相同的技術製成，揹負起來舒適透氣，讓鳳小岳直呼要跟孩子一起揹親子書包呢！