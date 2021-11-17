「2021智慧商業論壇暨成果發表」線上直播11/26登場

近兩年受新冠疫情突襲造成全球接連封國、封城經濟大幅滑落下，台灣的整體表現卻相對突出!肇因之一為多年來經濟部致力幫助國內企業轉型、升級，提升國內產業的國際競爭力，致能在瞬息萬變的環境中掌握先機、開創契機。

2021智慧商業論壇暨成果發表11/26上午9:00開始線上直播。

訂於11月26日-12月24日舉辦的「2021智慧商業論壇暨成果發表會」將以線上方式一連舉辦30天，今年主題為covid-19新冠肺炎造成全球經濟嚴重衝擊，智慧化的展新商業模式崛起，企業如何因應時代變化，靈活應用智慧科技幫助自己提升獲利，藉由發表會讓參觀者了解零售與物流發展趨勢，並呈現今年以來在物流、零售領域，協助業者運用智慧科技的案例與成果，經濟部表示，期盼藉此活動持續攜手更多業者朝向智慧化發展前進、共創雙贏商機。

今年的成果發表，將以線上模式呈現經濟部商業司這一年來與零售、物流業者合作運用智慧科技的努力成果，11/26上午9:30開場活動內容包括:專題演講(一)智慧零售-數位轉型與科技應用(9:40-10:10)、專題演講(二)共享倉儲服務整合(10:15-10:45)、專題演講(三)數據解密-透過數據看疫情下活動的變化(10:50-11:20)、11:25直播結束。