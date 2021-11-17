XAuto愛客司汽車包膜引進比利時膜料進駐台南

文/郭文正

由XAuto愛客司領銜主辦，串聯百萬名畫、千萬超跑以及無價的味覺與聽覺饗宴，於11月17日在XAuto愛客司台南店登場，主業為汽車包膜XAuto愛客司，引進來自比利時七十五年歷史的頂級膜料「Grafityp」，秉持將藝術美學融入生活之中的理念，意圖讓每輛代步工具都能是充滿力與美的藝術品。

首度入駐台南的XAuto愛客司，為讓舊雨新知得更了解這來自比利時頂級膜料Grafityp、如何做為藝術美學融入生活的理念，特邀台北時裝周知名策展設計師，讓包膜車廠搖身一變，成為兼具時尚與藝術的空間，並攜手旅法20年的藝術大師-呂榮琛先生的畫作一同展出，創造專屬愛車的伸展台意象，搭配象徵動力工藝的千萬超跑McLaren 600LT Spider，破除世人對於車膜的想像，重新定義與翻轉車膜與藝術的連結，而以嚴謹工藝著名的德國元素也來參一咖，活動當日提供精釀啤酒讓民眾品嚐，並推出Ｘ Craft Beer獨家獻禮品牌聯名限量酒款，在多重感官的刺激下、感受XAuto愛客司的「膜」幻魅力！

XAuto愛客司總經理吳振中表示，台灣的氣候潮濕且路況多有碎石，常見到愛車的朋友對鏽蝕的鈑金或碎石刮痕哀嚎不已，幾年前偶然認識來自比利時的頂級膜料Grafityp，這款膜料長時間使用不泛黃，對新車提供保護性、讓舊車擁有自癒力，且不少客戶包膜後、大大節省洗車後打蠟與保養的時間，這股「膜」力也讓不少客戶是奉正妻之名、來幫小妾全車包膜。XAuto愛客司也為每台「愛妾」提供長達十年的保固，讓每台車驗證「十年如一日、均亮麗如新」。

XAuto愛客司將每輛車視為藝術品，日復一日於車廠使用頂級膜料Grafityp，將平凡打造得不再平凡。