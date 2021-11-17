清境旅遊好選擇 娜嚕彎渡假景觀木屋民宿

娜嚕彎渡假景觀木屋民宿位於南投仁愛鄉、海拔2000公尺的高山上，歐洲哥德式小木屋建築房型也別具特色，360度無邊際視野可遠眺中央山脈、合歡群峰等壯麗山景，早上觀景平台可賞日出，入住觀星樓中樓4人房，在房間也可以觀星、賞日出、看雲海，民宿還有提供下午茶、晚餐，滇緬特色料理、水果餐、家常料理，是來清境旅遊度假的好地方。

娜嚕彎渡假景觀木屋民宿坐落在青青草原旁，經霧社再沿台十四甲線往前開約10多分鐘即抵達，鄰近清境農場、清境高空觀景步道、小瑞士花園，距離合歡山暗空公園只要40分鐘的車程。娜嚕彎佔地十分寬敞，2300多坪渡假空間，有餐廳、下午茶，還有小木屋住宿空間，歐洲哥德式建築風格，有2人房、4人房、6人房，還有以樓中樓打造的觀星4人房，有觀星天窗設計，方便晚上打開看星星。

娜嚕彎渡假景觀木屋是歐洲哥德式小木屋建築，別具特色。圖／業者提供

娜嚕彎提供的餐點有雲南特色美食，也有水果餐、高山菜、家常料理。水果餐以當季水果呈現，再加上蘆薈佐蜂蜜或是芥末醬，開胃菜很特別。娜嚕彎還將蘋果加上雲南料理，獨特的雲南香菜、辣椒，與蘋果、蘿蔓葉一起入口美味。

清境旅遊一直是許多人喜歡旅遊的景點，除了清新自然空氣，這裡的山林景色也非常美，來清境旅遊推薦娜嚕彎渡假景觀木屋民宿，還可安排順遊清境農場、清境高空觀景步道、小瑞士花園。最近福壽山農場正是蜜蘋果採收期，如果有時間可以再計畫前往梨山賞楓、福壽山農場採蜜蘋果，行程更完美。

360度無邊際視野可遠眺中央山脈、合歡群峰等壯麗山景。圖／業者提供

娜嚕彎渡假景觀木屋民宿

地址 : 南投縣仁愛鄉大同村仁和路206號

電話 : 049-2803099