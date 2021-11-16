全台最大翠綠秘境誕生 森渼原陪您「夢遊森之光」一起跨年

2022跨年露營想去哪？2021即將結束，工作忙碌還沒有想到要去哪裡跨年嗎？除了到臺北101看煙火秀、到各市府舉辦的跨年場就沒新的地方，與心愛的人沈浸在幸福感嗎？難道沒有其他選擇了嗎？「森渼原」為你規劃了全台最新最夯跨年選擇跨年露營音樂會「夢遊森之光 Come Alive」！不僅可以一次看到2021最後一抹夕陽及2022年第一道曙光，還能在擁有15公頃的大草原及環360度視野遼闊的高地上欣賞獨樹一格的跨年音樂會！

來到「Alive Glamping Base 森渼原」，站在至高點可眺望大甲後山壯闊無際的美景東望火炎山、西望大安海水浴場、南望清泉崗機場、北望鐵砧山。圖／森渼原提供

「森渼原」規劃的台中外埔跨年露營音樂會「夢遊森之光 Come Alive」，於跨年期間重金邀約特別表演嘉賓三度入圍金曲獎跨年倒數壓軸療癒系電子樂團「原子邦妮」、入圍第32屆金曲獎最佳演唱組合百萬點閱率助眠系謎幻樂團「守夜人Night Keepers」、第13屆新加坡Freshmusic Award 最佳新樂團 新世代英式搖滾團體「SoulFa靈魂沙發」、跳脫空姐身份踏入音樂領域世代新斜槓氣質代表擁有30萬粉絲的「Zoe與她的樂手朋友們」。這樣心動了嗎？

「夢遊森之光 Come Alive」能在擁有15公頃的大草原及環360度視野遼闊的高地上欣賞獨樹一格的跨年音樂會。圖／森渼原提供

來到「Alive Glamping Base 森渼原」，站在至高點可眺望大甲後山壯闊無際的美景東望火炎山、西望大安海水浴場、南望清泉崗機場、北望鐵砧山，多樣地形風景，隨著晝夜交替，遠眺海景、瞭望星空，漫步於原區內的森渼階梯、相思步道，近千株的相思樹，像座佇立於城市中的世外林原。您將體驗最自在的跨年，愜意的高質享受、舒適寬敞的野趣露營環境，在將要迎接2022年的開始，呼吸第一口新鮮空氣，一起在森渼原迎接嶄新的第一道曙光！Come Alive！揮別2021，迎接2022新年，讓生活再次閃耀起來！

Come Alive！揮別2021，迎接2022新年，森渼原讓生活再次閃耀起來！圖／森渼原提供

優惠專案

12/31-1/1(跨年) 二天一夜 NT$3,999

12/30(夜衝)-1/1 二天二夜 NT$4,599

12/31-1/2(跨年) 三天二夜 NT$5,699

12/30(夜衝)-1/2 三天三夜 NT$6,299

●帳位費用以2人計價，超過以加人方式計價，每帳位最多加2人，帳位尺寸(含車位)：寬-8m*長-6m。

●套裝內容說明：贈送風車彩繪DIY活動壹人份/次及野餐籃壹人份/次。

●飄飄原-大型跨年晚會活動門票貳張。 活動詳請請洽官網及訂房網站。

活動行程

12/30 17:30~22:00 夜衝報到及搭帳

12/31 12:30 開始陸續報到 13:30~活動入場搭帳

13:00~18:00 迎曦風車DIY體驗及跨年同饗餐桌

20:00~24:10 森境音樂會

1/1 06:00 迎接曙光

10:00~17:50 迎曦風車DIY體驗

聯絡洽詢資訊

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訂位專線：04-2680-5581

地址：台中市外埔區二崁路700號

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