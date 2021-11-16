致敬風味之島全新四桶熟成工藝「慕赫12年台灣獨獻版」 鉅獻上市

台灣人對風味的極致執著，依循著歷史脈絡，渾然天成。而味蕾的挑剔探索不限於飲食，在威士忌上更是，風味被視為威士忌的靈魂，而在台灣威士忌市場上更是極度珍視風味層次的變化，為了表達對台灣市場的重視，被稱為蘇格蘭最神秘酒廠的「慕赫」日前發表了一款賦予獨獻台灣的「慕赫12年單一麥芽威士忌」，慕赫天才調酒師Craig Wilson運用具有層次深度、豐厚和諧的台灣風味為創作靈感，結合四桶熟成新工藝，以40.4%的酒精濃度演繹極致醇厚酒體的風味變化，向風味之島—台灣致敬。

台灣帝亞吉歐公司行銷總監楊雅婷表示，慕赫酒廠不僅是因為縝密難解的2.81蒸餾工藝，其造成獨有肉脂風味的配方更是令每一滴酒液更顯珍貴，僅能在3%的單一麥芽威士忌中所探尋到的珍稀肉脂感風味，成就極具風味變化的醇厚酒體。此次由慕赫首席調酒師Craig Wilson運用創新訂製四桶熟成工藝，以佩德羅希梅內斯(Pedro Ximinez)與奧洛羅索(Oloroso)頂級雪莉桶為主熟成調性，營造出馥郁醇厚的香濃莓果、圓潤細緻的絕佳風味，同時尾韻也交織著四種橡木桶中所賦予的濃郁香氣，層次更顯豐富鮮明。為台灣威士忌粉絲訂製的專屬「赫」禮 ，「慕赫12年單一麥芽威士忌－台灣獨獻版」，是一款獻給台灣烈酒市場的尊榮版本威士忌，以「肉脂感(Meaty)」為首，增添果香層次的極致風味，揭開嶄新慕赫12年單一麥芽威士忌的傳奇之祕。

圖為「慕赫12年單一麥芽威士忌－台灣獨獻版」香氣馥郁飽滿，甜美的焦糖布丁香氣一湧而上，接著是熱帶水果的氣息，有著成熟芒果和蜜桃的香氣略帶辛香料的風味，慢慢浮現出2.81蒸餾工法帶來的肉質鮮味，而口感甜美柔順，先嚐到一點香料的風味，接著是麥芽糖的甜，慢慢感受到果香和鹹鮮的肉味，略帶草本植物的氣息，留下焦糖以及甜美的柑橘果醬氣息尾韻。加水或加冰塊，帶出香料和牛奶巧克力的口感，順口易飲令人回味無窮。業者提供

擁有悠長歷史的慕赫酒廠誕生於1823年，為斯貝賽(Speyside)地區舉世聞名的酒鎮－達夫鎮(Dufftown)首座合法威士忌酒廠，慕赫因其獨家精湛的2.81蒸餾工藝，層層淬鍊出飽滿的醇厚酒體，即是慕赫傳奇的一切起源。有別於一般威士忌蒸餾廠的二次蒸餾，慕赫透過2.81蒸餾工藝，創造出三種風味迥異的新酒，一道道宛如建築工程般精密細膩的程序，成就極具風味變化的馥郁酒體。不僅獲得「達夫鎮野獸」的美譽，更成為蘇格蘭首席威士忌調酒師的首選臻品。珍貴的慕赫威士忌酒液長久以來僅流通於少數威士忌高級鑑賞家之間，而這些資深行家們也樂於獨享這近200年的稀世珍釀。正因為慕赫的2.81蒸餾工藝極為精密而耗時，自創立以來僅有極少量的比例用於製作單一麥芽威士忌，因此，在經典蒸餾秘方中，發展出威士忌地圖中極少見、僅能在3%的單一麥芽威士忌中所探尋到的珍稀肉脂感風味。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)