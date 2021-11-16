聚典資訊 台灣OMO數據整合領導廠商

專注AI數據零售科技及網路輿情分析 有助品牌提升行銷層次

專注於線上線下(offline merger online, OMO)之數據整合領導廠商聚典資訊(Ret[AI]ling Data)日前宣布，攜手資策會在臺北西門商圈執行數據整合計畫，以數據協助電影映演業、速食業、鍋食業、旅店業，強化行銷輿情與個人化推薦，成為國內數據引客導購旗艦廠商之一。

主要解決方案有運用Ret[AI]ling Data®First CDP第一方顧客數據平台，進而發展出完全客需且引領新世代風潮的Ret[AI]ling Data®Insights競爭輿情模組，以及Ret[AI]ling Data®ReMA個人化推薦模組，對於致力於OMO零售連鎖品牌業者而言，是為最佳數據驅動，AI智能轉型方案模組。

現今，品牌與消費者之間的溝通在社群上顯得更為重要，掌握網路的熱門議題、監測輿情風向以及透過網路查看競爭品牌的聲量比較，已然變成數位行銷上的重要手段之一，如何從這海量的大數據中精準找到行銷爆點、意見領袖、潛在消費者將會是行銷人在面對這數位時代的挑戰。而在數位轉型的浪潮以及資訊超載的情況下，品牌是否能掌握線上以及線下的行為足跡，並做到精準個人化的推薦與廣告將是未來的關鍵競爭力。

聚典資訊之數據暨機器學習研發團隊，左排後起：機器學習助工程師簡世錫、數據產品經理王育昇、數據分析助工程師楊燿禎、前端工程師陳家茂、左排前一為行銷業務總監劉品萱；右排前起：數據科學家林子涵、陳李瑋，數據工程師王嚴、機器學習助工程師高甯于。圖/聚典資訊提供

Ret[AI]ling Data® Insights 動態競爭有序掌握 形塑市場洞見

聚典資訊的Ret[AI]ling Data®First CDP，開發出Ret[AI]ling Data®Insights競爭輿情模組，透過外部數據的疊合與分析，使原有的第一方數據再加值，協助企業在營運以及行銷策略上能更準確，更是行銷人員在做企劃時的點子資料庫。此服務收錄了全台的網路頻道，包括社群媒體、網路論壇、新聞媒體、部落客與搜尋引擎等，並從中取得公開海量文字資訊，再透過文字探勘、語意分析、情緒分析等專業技術能力，提供客戶數據解決方案。除了全面的多頻道文字資料庫與分析，透過議題設定，亦深入各社群與論壇的社團與討論區，獲得關鍵的熱門討論與聲量趨勢。此模組將使企業能透過數據洞察網路脈動與潛在消費者，有效幫助企業在行銷上的決策，以及能更精準的鎖定潛在消費族群！

與其他分析平台不同的是，聚典亦透過獨家的AI專業技術，掌握社群的活躍使用者之樣貌輪廓，以及行為興趣指標，協助企業輕鬆掌握潛在消費族群，並使其在數位行銷上的廣告投放做到精準行銷，文案撰寫上達到內容提升。聚典資訊的團隊由機器學習與自然語言處理的專業分析技術人才組成，除了呈現易理解的數據圖表，更能給予數據背後的insights，因應客戶的需求，並由數據顧問針對議題進行分析報告，協助客戶洞悉複雜的網路生態與消費者需求，創造更多可能性與商機。Ret[AI]ling Data®Insights提供的五大服務包括:行銷創意激盪發想、目標客群輪廓分析、爆紅議題熱力監測、輿情風向議題掌控、競品動態競爭分析。

聚典資訊之OMO全渠道數據分析，將有助品牌提升行銷層次。圖/聚典資訊提供

Ret[AI]ling Data®ReMA 一鍵執行 全市場X個人化推薦行銷

聚典資訊First CDP產品除了原有的營運表現分析、顧客行為分析、會員分群等模組以外，近期推出新功能Ret[AI]ling Data®ReMA，解決了目前開信率過低、個人化行銷成本過高，以及分群後人員卻不知道怎麼推播的痛點。Ret[AI]ling Data®ReMA結合了自主開發的推薦引擎技術與行銷自動化模組，快速讓行銷人員在最佳時間投放廣告與行銷訊息，且大幅了降低了人力與時間成本。不僅僅是會員的分群，此服務協助行銷人員不再需要花時間思考會員分群後的下一步訊息，取而代之的是透過團隊的AI演算法技術，真正的精準且自動化做到每一位顧客的推薦商品廣告。

聚典資訊專注於實體零售數位轉型及智慧零售AI 與數據分析，團隊擅於整合線上的數位足跡以及線下的POS第一方零售資料，並透過疊合外部與第三方資料，做到OMO全渠道的數據分析，助品牌提升行銷層次。團隊亦於11月18~20日在南港展覽館二館，參與2021 Meet Taipei創新創業嘉年華，屆時將會展示Ret[AI]ling Data®First CDP顧客數據平台、Ret[AI]ling Data®Insights，請至人工智慧/數據智能展的AI2-03展攤，以及影像辨識及人車流AI技術服務，請至CX-09展區的創業＠桃園主題館、CX-11展區的晶片設計育成中心主題專區。以及，12月10日~11日在高雄展覽館北館，參與亞灣創新X新創大南方展出，人工智慧/5G/數據智能展區之AI-07展攤，歡迎業界先進前來參觀交流。