向台灣英雄致敬「戰酒黑金龍特窖陳高台灣NO.1金箔紀念酒」限量上市

金門高粱酒「戰酒黑金龍」近年來陸續推出不同主題造型的限量金箔酒，引發消費者排隊收藏搶購熱潮，因數量有限，市價皆翻數倍高漲，以去年推出的3.6L蟠龍巨無霸瓶金箔酒來說，每瓶原價8,888元在不到一年時間就漲到約21,000元，所以每到年末，大家都引頸期盼，詢問今年會再推出哪些特色酒款，準備好要來搶購送禮、收藏。

今年戰酒黑金龍在3月推出的「三年特窖陳高」酒款在市場上也創造熱銷旋風，所以金門酒廠與味丹企業特別以此最佳酒款聯手推出「戰酒黑金龍特窖陳高 台灣NO.1金箔紀念酒」，向台灣百工百業的英雄們致上最高敬意，感謝成就台灣NO.1的傲人成績。

味丹企業協理林忠勝表示，台灣的防疫表現堪稱世界模範生，另在運動賽事如東奧、帕運也諦造最佳紀錄更振奮國人，而今年台灣經濟成長表現亮眼，外交上也躍上世界舞台展現台灣能見度，很多護國神山企業及防疫、防災國家隊的貢獻也功不可沒，而這些台灣NO.1的表現，其實都仰賴全體各行各業的全民們的一起努力，檯面上的或許是明星英雄，但幕後為台灣努力打拼的民眾們更是無名英雄。「戰酒黑金特窖陳高 台灣NO.1金箔紀念酒」向台灣英雄致敬，其紀念意義非凡，一起與國人見證歷史，繼續守護台灣。

林忠勝說道，為了彰顯台灣英雄的份量，這次特別以金門高粱酒之王「黑金剛」陳高窖藏三年以上的酒基為主體，再調和5~10年酒齡的黑金剛來完美平衡，入口醇順又不失勁道。全國唯一的9999食用級純金箔，除了可以加速熟成醇化，喝來更加順口外，細緻的金箔在透徹、晶亮的酒液中旋轉跳動，更顯光彩奪目、價值非凡。戰酒黑金龍特窖陳高在坑道中陳年至少三年才裝瓶獻給消費者，就像所有NO.1英雄背後都是經過長時間的努力，才淬鍊出專業與榮耀。這次三年陳高再加上頂級純金箔的陳化，雙倍「加陳」、喝來加倍順口，也更「金金有味」。

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