臺灣國產精品咖啡主題館 品嘗獨特臺灣味

2021臺灣國際咖啡展將於11月19日至22日在南港展覽館一館四樓登場，行政院農業委員會農糧署攜手各縣市國產精品咖啡業者，參與2021臺灣國際咖啡展，設置「臺灣國產精品咖啡主題館」(攤位號碼：M120)，邀請民眾來到展館進行一場精采的國產咖啡之旅。

咖啡樹、咖啡生豆及淺中深焙的咖啡豆，展現臺灣各地具有獨特風味的國產咖啡。圖／業者提供。

今年度主辦單位為臺東縣政府，由太麻里地區農會承辦，展館的佈置是一大亮點，大版面的棉花糖咖啡網美打卡造景及打造深刻的嗅聞體驗，包括咖啡樹、咖啡生豆及淺中深焙的咖啡豆，讓民眾可以在展館內瞭解到臺灣各地具有獨特風味的國產咖啡。

咖啡樹、咖啡生豆及淺中深焙的咖啡豆，展現臺灣各地具有獨特風味的國產咖啡。圖／業者提供。

透過此次臺灣國產精品咖啡主題館，將21個國產咖啡業者緊密結合，在臺灣優良的環境中，結合專業的栽培生產技術，本次參與業者帶來的咖啡各個都是精品，共同來推動與宣傳國產咖啡。

透過此次臺灣國產精品咖啡主題館，將21個國產咖啡業者緊密結合。圖／業者提供。

咖啡做為別具當地風土特色的農作，精品咖啡更是如此，現場各參展業者與民眾互動推廣咖啡文化及觀光旅遊，展場活動內容多元且各具特色；在四天的展期中，來到展館服務台打卡可獲得精美禮物，民眾可以體驗精心設計的集章互動、專業講座、咖啡教學，讓觀展民眾完全沉浸在國產咖啡的魅力中，更進一步地了解國產咖啡本身的個性及特色！

在臺灣優良的環境中，結合專業的栽培生產技術，本次參與業者帶來的咖啡各個都是精品。圖／業者提供。

透過本次「臺灣國產精品咖啡主題館」的展出，帶給民眾最具臺灣風味的國產咖啡，全臺灣共21位國產咖啡業者親自來到現場，分享國產咖啡給大家，只要參加活動，就有機會拿到臺灣國產咖啡限定國產咖啡好禮，各式精美咖啡好禮，就是要讓大家都可以將臺灣獨特的國產咖啡帶回家！

咖啡做為別具當地風土特色的農作，精品咖啡更是值得好好品嚐。圖／業者提供。

這次主題館展出活動的指導單位是行政院農業委員會農糧署與行政院農業委員會茶業改良場，主辦單位是臺東縣政府，承辦單位是太麻里地區農會，協辦單位包括:臺中市政府-頭家咖啡、雪山林道咖啡莊園;臺南市政府-瑞亦思咖啡;花蓮縣政府-泥妲咖啡、山海嵐咖啡;南投縣政府-春風咖啡、光現咖啡烘焙社;屏東縣政府-Na wa wa coffee、原生邊境珈琲館;苗栗縣政府-無漏居咖啡莊園;雲林縣政府-古坑鄉農會、嵩岳咖啡莊園、古峰咖啡莊園;嘉義縣政府-科子林咖啡莊園、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園;彰化縣政府-彰化市農會八卦山咖啡;高雄市政府農業局-僑香咖啡、粒金穠精品咖啡莊園;臺東縣政府-晶品咖啡、佐佑品咖啡莊園、山角頂咖啡莊園。