全台最大HP旗艦體驗店 三創全新開幕

在歷經近半個月的重新裝潢後，台灣HP（台灣惠普資訊科技）其位於三創生活園區的HP品牌體驗店，於11月14日正式重新開幕，擴大了近45％的空間，成為目前全台最大的HP品牌體驗店，旨在提供消費者更舒適寬敞的購物體驗。為慶祝全新開幕，本月份將推出多樣獨家限定好康及趣味加碼活動，在年末買氣持續旺盛之際，以全新店面迎接嶄新氣象。

HP始終重視「消費者體驗」，期望透過產品及服務創造美好新穎的科技體驗，更藉由品牌體驗店，吸引更多消費者走入實體店感受完整HP全系列產品，不論是家用或商用筆電、印表機等，消費者都可以透過實際操作觸摸，近距離親自感受HP產品的魅力，在虛實整合的世代中，HP期望可以持續給予消費者更自在的最佳體驗。

台灣HP董事長暨總經理王靜秀表示：「HP始終將消費者體驗視為首要，透過品牌體驗店給予消費者更自在且全面的體驗。完備的產品展示不僅能讓消費者得以實際觸摸及操作，還能更好的在購前評估自身各項需求，完善整趟購物旅程。」

根據IDC近日發布的2021第三季全球PC出貨量最新調查報告顯示，HP以20.2％的高市佔率再次位居三大PC領導品牌之一，顯見其產品長期深受消費者喜愛。涵蓋完備的產品系列，從筆電、桌機、印表機及各類周邊設備等，HP持續透過創新提升技術，滿足更多元的消費需求，不管是商務或是個人使用者都能夠在 HP找到貼近使用需求的產品。

其中，外型纖薄姣好深受消費者喜愛的HP ENVY x360極羨系列、電競高效能狂熱者追求的光影Victus系列、甫推出的Smart Tank 795印表機等，多樣產品都能在新翻修的三創HP品牌體驗店中自在挑選、親自選購。