全球第一水蔘產地 韓國扶餘郡

近期氣候變化大，換季時節更是調理身體的最佳時機。韓國人在養生飲食文化上常使用水蔘、紅棗、栗子等食材，面對即將到來的冬季，這些食材皆能滋補元氣、暖和身體不用擔心手腳冰冷，而全球第一水蔘出口量的大韓民國忠清南道扶餘郡，位於韓國忠清南道西南部，是擁有燦爛百濟歷史和文化的古城，其中農業為主要產業，在白馬江培育優質的草原，並以最佳的日照量，盛產獨特水蔘跟栗子等相關性的農特產品。

韓味不二於11月11日至11月23日在台北忠孝SOGO12樓，將產地直送新鮮韓國水蔘、栗子等多樣韓國商品，與忠清南道扶餘郡特有的頂級水蔘限定限量! 另外在新竹巨城-CITY SUPER超市(B1)、台茂購物中心-5F、忠孝復興舘-CITY SUPER超市(B3)、韓味不二五股門市、台中大遠百CITY SUPER超市(B2)也同步販售。

挑選最優質上等的四~六年根水蔘，將含有70~75%水分的新鮮水蔘清洗後密封直送台灣，鮮甜口感可直接做沙拉食用，燉煮雞湯更是將人蔘香氣及皂苷完整釋放，是換季進補的最佳選擇。還有韓國超大SIZE的栗子，表面色澤光亮、水分含量高，更有豐富維他命，咬下去像水般香甜可口，蒸後口感更是香甜滑順，也可把栗子丟入雞湯燉煮，使湯頭更加清香甜美。

石榴膠原蛋白果凍飲。圖／業者提供

若是不想自己下廚，此次展覽還有特別販賣各式人蔘製作而成的便利飲品，有石榴紅蔘飲、野櫻莓紅蔘飲、桔梗梨子紅蔘飲等，幫大家顧好體內外，包裝設計小份量好攜帶，無時無刻都能開啟養生之道。韓味不二購物網BKSHOP線上同步連線，提供韓國在地與傳統家常菜，讓人不用出門也能享有韓國美食！

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