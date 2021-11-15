清境必吃美食 滇之南傣族風味餐

如果說青青草原是來清境旅遊必玩景點，那麼滇之南傣族風味餐絕對是來清境必吃美味餐廳。以包料魚、山當歸烤雞、擺夷特色料理所組合的簸箕飯，一端上來就秒殺遊客的手機記憶體，酸辣口味絕不輸泰式料理，而用餐空間以大片玻璃屋打造，環境美、空氣清新且山景壯麗迷人，在此處用餐放鬆又舒適。

滇之南傣族風味餐位於前往清境青青草原、小瑞士花園的路上，玻璃屋打造的餐廳超吸睛，滇之南主打雲南特色料理，清境的氣候與雲南相似，首批居民是一批來自雲南的外省人，這裡保留許多雲南風俗民情，每年舉辦火把節之外，擺夷料理是這裡的特色風味餐，來清境必吃。另外清境也種植許多高山蔬菜、山當歸葉，為了方便同行遊客點餐，滇之南也有提供素食餐點。

以包料魚、山當歸烤雞、擺夷特色料理所組合的簸箕飯，一端上來就秒殺遊客的手機記憶體。圖／業者提供。

玻璃屋打造的用餐空間採挑高設計，空間寬敞舒適，從玻璃就可以直接眺望山景，無敵遼闊美景一覽無遺。高山氣候也很涼爽，網友稱這裡為台版紐西蘭，現在偽出國正夯，不用去紐西蘭，在清境就可以享受這美景。

滇之南傣族風味餐餐廳的老闆楊亦靖是滇緬來台外省人第三代，從小看著爺爺奶奶料理雲南擺夷風味餐，用手抓飯吃，還會與鄰居友人一家出一道菜，與親朋好友一起共享美味盛宴。楊亦靖將小時候奶奶曬辣椒的簸箕(竹編籃)來盛裝所有的飯、肉、魚、菜送上桌，讓遊客體驗手抓飯吃的樂趣，還可以一次吃到10多道雲南特色料理的美味。

簸箕飯12種菜色，來清境要體驗當地風俗試試風味餐。圖／業者提供。

簸箕飯分有大中小三種，大份的菜色有蒜頭飯、高山高麗菜、擺夷錦灑、雲南炸豬皮撇辣椒、雲南辣腸火燒豬、泰式香檸鮮蝦、山當歸烤雞、雲南大薄片、雲南賽雞樅、雲南碗豆粉、擺夷包料魚以及高山食蔬共12種菜色。餐廳會請遊客先把手洗乾淨，只能用手直接抓來吃，或是戴上一次性手套取用，將菜餚與米飯包在一起送入口中，用最自然、最原始的方式，體會佳餚在口中咀嚼融合的多層次口感。口味酸辣夠味，份量超大又美味，體驗當地風俗，用手抓飯吃有趣又好玩，來清境一定要試試看。