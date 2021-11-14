萊爾富幾米主題2號店新竹夢幻登場

幾米主題2號店亮相，打造近3米高巨型老馬植栽超夢幻

瞄準跨界合作商機，萊爾富攜手國內知名繪本作家「幾米」，打造全台獨家的「超商幾米主題店」受到網美熱烈回響。繼10月15日幾米主題1號店插旗台南後，開幕3周已帶動來客數成長逾3成。日前趁勢於新竹古蹟「竹塹城迎曦門」旁，再設立幾米聯名主題2號店，打造彷彿老城區裡秘密花園的綠化門市，讓民眾享受歷史與休閒文化氣息。

幾米聯名主題2號店採用巨型植栽並運用大量繽紛花草圖騰，讓人彷彿進入老城區裡的秘密花園般，不少消費者一進店內更是驚呼「美到不行」。

呼應新竹市府綠洲城市概念 萊爾富打造綠化門市

萊爾富持續開設多元複合店型，繼9月首創「萊到店服務大聯盟」，將超商包裹寄取與繳費代收等新服務搬進汽車百貨，及10月打造全台首間幾米主題1號店後，緊接著2號店也於日前在新竹夢幻登場。萊爾富幾米主題2號店，挑選在新竹市古蹟「竹塹城迎曦門」、「東門護城河親水公園」旁的護城河門市，店面設計採用幾米繪本《走向春天的下午》為主軸，期望透過大量繽紛色彩，帶領民眾一同神遊美麗世界。

幾米聯名主題2號店，以幾米繪本《走向春天的下午》為設計主軸，全店運用大量花草元素，讓人彷彿進入秘密花園般。圖／萊爾富提供

為呼應新竹市府打造綠洲城市概念，幾米主題2號店店內裝潢除加入大量繽紛花草圖素也搭配巨型「老馬查理」造型植栽，打造出彷彿老城區裡秘密花園的綠化門市，讓人同時享受著歷史與休閒的文化氣息。

寬闊休憩區提供更佳消費體驗 巨型植栽牆成打卡點

甫入萊爾富幾米主題2號店，門口由一個小女孩肖像作為啟程，帶領大家走進如秘密花園入口，整間門市包括每面櫥窗、牆面、天花板、造型燈箱、陳列牆，從外到內隨處一角都可見到幾米繪本元素。

店內設計有3大特色，其中最醒目即是高近3米大型「老馬查理」造型植栽、及銜接著寬逾5米整片造型陳列牆，諾大繽紛兩大網美牆面營造強烈視覺衝擊，為人氣打卡拍照點；除了絢麗的網美牆外即是大片休憩區，不同一般門市，護城河門市一進店內即是整片休憩區，提供給民眾最佳消費體驗及美好空間；另外冷藏區的牆上整片綠地搭配繪畫著小女孩要穿越的小徑，彷彿呼應門口小女孩的旅程，終點再由小女孩帶領民眾走出這祕密花園的通道。

萊爾富幾米主題2號店的兩大網美牆打造出強烈繽紛視覺，吸引許多消費者駐足拍美照，已成人氣打卡熱點。圖／萊爾富提供

幾米主題護城河門市，一進店內即是整片休憩區，提供消費者更好的休憩空間。圖／萊爾富提供

幾米周邊聯名商品限定優惠推出中

歡慶幾米2號店開幕，即日起於萊爾富新竹護城河門市不限金額消費發票，即可用原價796元，現在只要499元加購限量全套共4款幾米繪本限定杯。6款幾米周邊聯名限定商品亦同步推出，包括萊潔醫療防護口罩—幾米特別款、幾米繪本限定杯、直骨自動傘、三折自動開收傘、幾米海洋深層水、幾米收納式環保袋。11/30前幾米海洋深層水任選兩件特價39元，12/28前幾米繪本限定杯或幾米收納式環保袋則可享任選兩件75折優惠，供粉絲踩點與珍藏。萊爾富幾米主題2號店地址：新竹市東區信義街68號