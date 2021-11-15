中市食品業衛生自主管理評核 酸奶大獅Yogurt Master獲表揚

全球食安意識抬頭！臺中市食品業衛生自主管理評核今年以知名景點餐廳、熱門打卡餐廳業者及現場調製手搖飲業者為主要對象，於11/12舉行授證典禮，並表揚291家表現優異業者，其中手搖飲業者「特優」45家、「優」4家、「良」4家。

臺中市食品業衛生自主管理評核授證典禮。圖／業者提供

酸奶大獅Yogurt Master作為台灣首家主打新鮮健康的酸奶手搖飲的手搖飲業者，本次獲得臺中市食品業衛生自主管理評核「特優」殊榮。宇洋生醫研發總監丘錦朋博士表示，獲得食安衛生評核特優是對品牌肯定，讓客戶對於手搖飲食安健康更具信心，喝的安心。

酸奶大獅Yogurt Master獨家益生活菌UY-76酸奶手搖飲。圖／業者提供

酸奶採用獨家菌種UY-76等十多種益生菌，每天現場新鮮發酵，發酵好的酸奶，不添加香料色素、膠體、增稠劑等食品添加物，提供客戶最原始純淨的味道，每天飲用可以獲得滿滿的益生菌、益生元，有助於維持身體健康，2019年至今已累積銷售超過三百萬杯。

全球對於發酵乳(包含酸奶、優格和優酪乳等產品)之健康膳食需求逐年增加，2020年全球發酵乳市場規模超過3200億台幣，每年4.5%成長，同年台灣發酵乳市場規模約45億台幣，成長率5~10%，比全球平均成長率還高。發酵乳是全球公認的健康膳食，其富含有益人體之營養素，包含蛋白質、礦物質、維生素，以及益生菌、益生元，並且大量研究證實發酵乳有助於維持人體健康，所以消費者對於發酵乳此類健康膳食需求日益增加。

臺中市食品業衛生自主管理評核「特優」合影。圖／業者提供

酸奶大獅Yogurt Master品牌總監黃建誠表示，過去手搖飲都給人不健康、不能天天喝的印象，但我們的酸奶手搖飲是建議天天喝，用手搖飲的形式提供客戶發酵乳的豐富營養素，將健康概念潛移默化到年輕族群日常消費習慣內。

黃建誠進一步表示，本品牌酸奶每天現場新鮮發酵，藉由參加本次手搖飲食品衛生輔導，強化門市人員食安觀念和執行細節，讓夥伴與所有喜愛酸奶大獅的客戶，更認同本品牌於食安之用心，產生對品牌的凝聚力、榮譽感。