義大利BIALETTI推線上咖啡展 祭出年度最大優惠

一年一度的台灣國際咖啡展即將於南港展覽館開展，義大利大廠BIALETTI比亞樂堤為體恤今年不便旅行移動的消費者，特地舉辦線上咖啡展，端出年度最優惠的好康給喜歡咖啡的朋友們。

經典摩卡壺-珍珠粉，讓女性消費者在粉紅泡泡氛圍中沖煮美味咖啡。圖／業者提供

此次線上咖啡展亮相眾多新商品，包含限量款：紅色加壓摩卡壺、粉紅經典摩卡壺、MOKA LOVER摩卡壺之心經典八角壺。為傳達加壓摩卡壺在沖煮咖啡時的絕佳性能，BIALETTI特地推出限量義式血統超跑色系的加壓摩卡壺，讓粉絲大感驚喜。而粉紅色摩卡壺則為亞洲限定版，讓女性消費者在沖煮時也能有粉紅泡泡環繞的好心情。摩卡壺之心則是疫情之下為全球民眾加油打氣的代表，雖然國際旅遊尚未重啟，但仍可以藉由每天一杯咖啡讓心靈暫時放個假，飛到歐洲享受片刻放鬆。

單品豆「藍湖黃金曼特寧」口感飽滿具香草甜與松木厚實，深受好評。圖／業者提供

除了限量摩卡壺之外，業者也在咖啡展期間推出新品咖啡豆，以最優質咖啡豆搭配大師級在地烘焙，滿足咖啡老饕們的味蕾。當中在試賣期最受好評為「藍湖黃金曼特寧」，來自印尼蘇門答臘產區的單品豆，採用半水洗處理保留乾淨風味與原豆層次，讓入喉口感平衡又飽滿，可以喝到香草的甜感與松木的厚實。另一款極受好評的單品豆則為淺烘焙的紅蜜處理「哥斯大黎加」，具有細緻的花香氣息、圓潤的烤杏仁味與花生醬香、兼以楓糖奶油質地，風味很受肯定。

除了限量商品之外，代理商艾可也同步端出線上咖啡展期間限定的折扣：咖啡豆買一送一、免費雷刻服務、保溫杯買一送一。消費者只要於結帳時輸入折扣碼「CoffeeExpo」即可享超值優惠，換算在家煮一杯咖啡用20公克咖啡豆，竟然只需要13元。還有年度最深折扣義大利三色旗摩卡壺原價2000元，咖啡展快閃價1111元。

BIALETTI線上咖啡展期間於11/16-11/22，為期一週，民眾可點擊網址https://bit.ly/3o9jl2N