武陵農場健康職場計畫 打造幸福企業

1111人力銀行舉辦「2021幸福企業票選活動」頒獎典禮，武陵農場經網路票選及專業評審團隊針對「員工幸福感」、「員工職場權益」、「員工職涯發展」及「企業社會責任」等四大指標進行評比結果，今年首度參加《1111幸福企業》選拔，即獲得「幸福企業-民生服務業金獎」的殊榮。

武陵農場位處台灣中北部山區，為雪山山脈所環繞，海拔高度約在1,740~2,200公尺之間。武陵農場提出的「健康職場計畫」，打造幸福企業，從員工的工作、生活、身心照護三管齊下，致力打造具競爭力又有溫度的幸福職場，其中在工作上持續舉辦各類訓練課程與專業認證輔導，來強化員工的專業力與職場競爭力，在生活上，則著重具市場競爭力的薪資報酬、員工團體保險、員工績效獎金等薪酬福利，照護員工也照顧其家庭，而在身心照護方面，則透過對各類三節餐會及每年長達三天兩夜員工教育訓練，讓員工下班後能與工作夥伴們共享充實專業與豐富多元的休閒活動，近期更規劃斥資千萬級預算，分批逐年改善員工宿舍，彰顯農場對員工的重視與照顧。

武陵農場獲頒幸福企業，由副場長胡發韜代表領獎。圖／武陵農場提供

武陵農場認為，員工是企業發展的基石，特別是許多武陵農場的員工在農場一待就是20年，將人生最精華的歲月奉獻給武陵農場，武陵農場把照顧員工視為重要的責任，除了舉辦各項活動、制定多項福利措施，透過每月提撥相對獎勵金，使員工與公司一起打拼的同時，也能共享公司成長的甜美果實。去年更是首開業界之先，在4月新冠肺炎疫情時，為方便員工可就近買到口罩避免排隊之苦，免費供應職場所需口罩，特與梨山衛生所協議造冊名單後幫代買，讓同仁有幸福感；10月份另請梨山衛生所至本場醫療站注射流感疫苗，守護員工健康；每年度更為場內勞工定期專車接送至宜蘭做一定期健康檢查。打造幸福企業，武陵農場從體貼入微著手，要讓員工追求人生成就的同時，也滿足精神上的需要。

武陵農場獲頒幸福企業，由副場長胡發韜代表領獎。圖／武陵農場提供

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場內有許多優質的賞景景點，11月更迎來重要的「變葉植物季」，銀杏、楓葉、落羽松及水杉，更加碼於露營花海區趕搭黃色浪漫「油菜花」，11月份除了可以體驗到處「黃金閃閃」，看一看什麼是深秋楓葉紅又紅，伴隨落羽松的橘紅、銀杏的銘黃、青翠山巒、碧藍天空與悠悠白雲，繽紛多彩，就像是上帝遺落人間的調色盤，歡迎來武陵農場森呼吸，讓大家超值玩武陵。