娘家品牌高濃度魚油為保健注入新選擇

2020年起台灣進入嚴峻的時刻，消費者對保健食品需求持續上升。魚油具有許多營養價值並具有調節生理機能、調整體質與可提供孕哺乳女性營養補給效果，為全球熱門保健食品，於全球市場以9.1%年複合率成長，亦是台灣消費者購買保健食品首選之一。

為提供國人最適合的單方高濃度魚油，娘家品牌特別攜手台灣魚油生技大廠「達諾生技」，透過達諾獨家專利純化技術，共同開發推出85%Omega-3精粹DHA的娘家「極淬魚油」及90 % omega-3 娘家「極上魚油」。高濃度單一魚油成份，娘家「極淬魚油」市價990杏一獨家販售、「極上魚油」市價1200在大樹藥局獨家販售。

娘家品牌執行長林香蘭表示，為提供國內消費者最好的優質商品，娘家與台灣魚油生技大廠攜手嚴選，並堅持科學實證、試用調查、安心製造、檢驗報告及稽核訪廠等五大保證，從原料溯源、生產製造到品質管控等嚴格管控。以85%以上的Omega-3/EPA/DHA魚油原料，打造娘家「極淬魚油」及「極上魚油」，為各族群消費者提供最適合的營養補充。魚油中最重要的成份為「DHA」與「EPA」兩種屬於Omega-3的脂肪酸，提供魚油調節生理機能與調整體質等眾多健康好處。

魚油含有豐富的Omega-3多元不飽和脂肪酸，當中的DHA與EPA，是重要且人體必須的營養素。研究已證實補充Omega-3脂肪酸可促進健康，而近年越來越多的研究紛紛指出，DHA和EPA具有各自不同的功效，因此魚油未來趨勢將更著重於高濃度單一成分。而娘家極淬魚油、極上魚油，是透過全球獨家超臨界流體模擬移動床層析技術SF-SMB，綠色環保無毒純化精淬，萃取80-90%高濃縮魚油、更進一步將EPA及DHA各自純化成高濃度單方魚油，為各族群提供最適合的保健需求。

娘家品牌產品開發經理李幸樺表示，娘家秉持著對品質的堅持與要求，每項商品從原料溯源、各項認證、生產製造到品質管控都層層把關。近年由於法規鬆綁，不再限制食品級魚油中「EPA」與「DHA」含量比例，致使近年坊間越來越多品牌標榜「高濃度」魚油。而什麼樣的魚油才真正符合「高濃度」魚油的標準?現代人保健意識抬頭，高品質魚油的選擇關鍵不能只關注濃度高低，必須五星一次到位才能帶給健康更全面的捍衛。這五星分別是：高濃度、rTG易吸收型態、精淬純化保證新鮮度、魚油品質國際認證，還有獨家專利製程。娘家「極淬魚油」及「極上魚油」，高濃度、易吸收、新鮮度、品質、專利製程，是五星一次到位的高品質、高濃度魚油。其中「極淬魚油」高濃度85%Omega-3、rTG易吸收，其中精淬DHA達70%，幫助營養補給，更適合孕哺族群補充DHA；「極上魚油」更擁有高濃度90% Omega-3，其中EPA高達75%。