秧悦美地關懷國家級邊緣人 優惠訂房讓您舒心一下

以愛護自然生態有機香草園地聞名的秧悦美地度假酒店，關懷這波振興五倍券加碼券沒抽到的27組身分證末2碼的「國家級邊緣人」，提供2022年住房首發優惠專案。

秧悦美地度假酒店擁有1萬多坪有機香草農場，在這邊可以欣賞到四季不同風景，還可享受被香草圍繞，高負離子紓壓的美好時光。《同是邊緣人企劃》 即日起開始訂房到2022年3月24日。

🌿薰衣草行政客房：邊緣人優惠價格$7,020元/房/晚

🌿水景薰衣草卡班納套房：邊緣人優惠價格$10,800元/房/晚

房型一泊一食，雙人入住。

五星級的舒適環境讓人充分紓壓

27個身分證末2碼的「國家級邊緣人」️為05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99。

27個幸運日訂房日

一月: 2、3、9、12、17、18、19日

二月: 8、9、10、13、14、15、16、18、20、21、22、25日

三月: 1、8、9、10、11、22、23、24日

每組號碼身分證限定一間房，續住日若非幸運日，則不享本專案價格。假日、旺日需加價，每房第三位、第四位入住，6歲以上需加價。

五星級的舒適住宿環境，讓您流連忘返。

規畫好休假時間，説走就走，完全放空，讓大自然香草的芬芳療癒您的身心!

秧悦美地度假酒店

花蓮縣吉安鄉干城村干城二街100號

📞花蓮訂房專線：(03)812-9168

📞台北訂房專線：(02)8712-9567

超值住房專案https://bit.ly/3oeiKgk

Instagram： https://www.instagram.com/gaeavilla_resort/