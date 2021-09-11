力麗集團飯店事業提醒「詐騙猖獗」消費者切勿上當

冒名詐騙猖獗，讓飯店業者防不勝防!! 近期全台灣有多家知名飯店及業者、甚至上市上櫃公司收到消費者反應接到詐騙電話，力麗觀光於近日接獲消費者反應有不法人士假冒飯店名義，杜撰各式理由例如購買之票券出錯、可團購升等、銀行重複扣款…等事由，以各式話術要求消費者提供資料進行詐騙。力麗觀光高度重視並且立即在官方網站、臉書、IG、等平台發布訊息方式，同時主動發送簡訊通知消費者提高警覺，力麗觀光董事長蔡宗易也鄭重表示，力麗觀光及所屬關係企業絕不會主動打電話給消費者以任何理由告知退款、要求提供個人信用卡或帳戶相關資料，或要求操作任何系統，我們懇切呼籲及提醒消費者提高警覺，也請提醒您的家人朋友避免受騙蒙受損失。

力麗哲園台北館雙人房。圖／力麗集團提供

力麗集團飯店事業群及關係企業包含，力麗哲園飯店台北館、力麗哲園飯店日潭館、力麗哲園飯店月潭館、儷山林會館日月潭館、儷山林會館墾丁館、力麗馬告明池山莊、力麗馬告棲蘭山莊以及高雄哲園學產文教會館，及加入國際品牌的宜蘭力麗威斯汀度假酒店、花蓮力麗華美達安可酒店等，向來謹慎處理並保護顧客的個資，對於受詐騙電話騷擾之消費者，目前力麗觀光已備妥資料向警局報案，希望消費者勿相信詐騙電話或提供任何個人資料。

力麗集團飯店事業群遍佈台灣各區。圖／力麗集團提供

詐騙集團取得個資手法多元並且推陳出新，甚至變造顯示來電混淆消視聽，目前飯店正在密切追查原因，並與票券平台合作廠商、刷卡銀行端合作啟動調查，以釐清詐騙集團取得個資的非法途徑為何。力麗觀光除了強烈譴責詐騙集團非法冒名，更要強烈呼籲顧客及全民防堵，凡遇可疑電話要求提供私人資訊，例如帳號、信用卡號及背面銀行客服電話，或指示操作銀行ATM及APP進行轉帳、更改付款方式等，皆為詐騙的手段。消費者有任何疑慮請可直接以市話或手機撥打165反詐騙專線，或上警政署全民防騙網查詢https://165.npa.gov.tw/#/。