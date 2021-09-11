Ｚ世代網紅當道，KOL培育天王「艾斯 Ace」系統化必勝教程公開

自媒體當道，流量等於錢脈，根據美國調查統計 2000 人之中，超過 86% 願意嘗試去做網紅，其中，12% 的人認為自己本身就已經是網紅，至於原因，大家也毫不含糊。 無論是千禧一代（可理解為 80、90 後）還是 Z 世代，「金錢」都是去做網紅的其中一個重要原因，但並不是唯一的原因。

調查指出，千禧一代想當網紅的三大原因依次是：彈性工作時間、金錢和好玩；而 Z 世代的選擇則為「做出好的改變（make a difference）」、彈性工作時間和「分享我的想法」。因此，有商家為年輕人推出學習成為網紅的「夏令營」，讓孩子去學習視頻製作，以及如何打造自己的個人品牌。KOL培育天王「艾斯 Ace」更以系統化方式，將必勝教程公開，培育出學員打造字媒體平台，成為有影量力的 KOL 。

面試想要粉絲破萬的挑戰者 小Ju。圖／艾斯這魔人提供

「艾斯 Ace」KOL培育天王，藉由自己過去在媒體產業和行銷領域的經驗，透過獨創七步系統化教程幫學員們打造自媒體平台，成為有影響力的KOL，以「不追求一夕爆紅曇花一現，講究細水長流穩定營運」的目標，成功為每一位學員找到個人特色和價值，舉凡有專業知識，或對某項專業有濃厚興趣，例如：律師、醫師、營養師、財務規劃師、金融理財人員、廚師、美容師、彩妝師……等等，都能透過KOL培育教程，成功吸引大眾眼球，創造真實粉絲和流量，成為領域中的關鍵意見領袖，發揮自己的影響力，KOL培育天王「艾斯Ace」表示，後疫情時代，素人也可以創造新時代，轉換跑道不嫌晚，許多人對於我們平台的實力半信半疑，但我們在臉書上其實有開放2個名額，無償協助三個月內成為破萬網紅，實力證明一切，畢竟這是一個看數據流量的時代。

面試想要粉絲破萬的挑戰者 曼尼 。圖／艾斯這魔人提供

過去想成名也許會跑到鬧區等待星探發掘，或是透過參加選角、經紀公司廣投履歷等繁雜流程，而現在不論是 YouTube、TikTok、IG 或是電競直播平台 Twitch 都提供了一個成名的管道，所有機會都可以自己創造。艾斯 Ace表示：「Ace系統化服務只為想成功的人設計的，我們會教如何建構社群媒體資產、增加粉絲、創造連結，如果沒有決心我們也不願意花時間栽培教育。」只要你有星夢，追求財務、時間自由且擁有決心，艾斯 Ace將會是你在成為KOL的夢想中最重要的一片拼圖。





