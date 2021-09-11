饗賓餐旅獲財政部頒「110年度開立統一發票績優營業人」

業者誠實納稅依法申報 提升企業競爭力獲肯定

饗賓餐旅於(9)日獲財政部北區國稅局表揚「110年度開立統一發票績優營業人」，近幾年來財政部為達成「提升政府理財效能支應政府施政需求」，以簡政便民施政原則，持續進行各項業務興革，以達健全財政、優化賦稅環境及維護租稅公平等施政目標。饗賓餐旅董事長陳啓昌表示：「饗賓餐旅身為全台自助百匯龍頭，秉持誠正務實的企業理念經營，目前全台共8個品牌49家分店，歷年來皆誠實開立統一發票，依法申報納稅，並積極配合使用電子發票，全力支持政府政策，十分榮幸獲得國稅局肯定，日後仍將繼續依法納稅，善盡企業社會責任。」

110年財政部北區共有540,237家營業人，此次獲獎的營業人由去年的131家增加至136家，獲獎率為萬分之2.5，饗賓餐旅能夠在眾多營業人中由財攻部核定脫穎而出獲得肯定實屬不易!9月9日財政部北區國稅局王綉忠局長親自蒞臨饗賓餐旅桃園總部，並致贈並頒發「財政部績優營業人獎盃」予饗賓餐旅陳啓昌董事長，肯定饗賓誠實納稅、支持政府政策的優良表現，王綉忠局長說：「饗賓不僅依法報稅厚實國家財政，而且在疫情期間不僅繼續創立新品牌開展新分店，饗食天堂10家分店更進行內部改裝升級，全力實踐提供顧客幸福體驗的承諾，令人敬佩。」

據國稅局表示，成為績優營業人除須誠實開立統一發票外，近年內沒有短、漏開發票、逾期申報銷售額情形，也無違章或欠稅紀錄，同時也沒有違反環保、勞工、食安衛生等相關法律，全力支持配合政府政策。

陳董事長表示，「自疫情爆發以來，饗賓在營業額下滑卻仍堅持不減薪、不裁員，的確十分艱辛，但王綉忠局長率隊親臨頒獎肯定，正是最大的鼓勵和溫暖。」，他指出饗賓餐旅10多年來，始終秉持「成為台灣最好餐飲業」的信念，近十年來，積極投資硬體建設，包括央廚、物流、倉儲、食安檢驗室的建置與擴建；發展IT系統亦刻不容緩，從B2C建立會員系統、訂位系統、外帶外送系統以及電商平台，進而發展B2B，整合人資、採購、生產等系統，朝數位科技化餐飲業邁進，饗賓在品牌力的支撐下，跨足餐飲體驗市集、食材及食品事業都可能是未來思考的方向。