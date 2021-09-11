搶攻IP經濟商機 萊爾富推幾米與小熊維尼限量周邊

全台獨家超萌幾米主題店，10月起陸續亮相

IP角色經濟正夯，每年全球創造上千億美元市場規模。據國際授權協會最新發布的《2020年度全球授權行業調查》顯示，2019年全球授權商品零售額成長至2,928億美元，較2018年再增幅4.5％。看好IP經濟市場，萊爾富自9月8日起推出幾米與小熊維尼系列限量周邊商品，搶攻萌商機。

萊爾富表示，自9月8日至11月2日主打幾米款醫療防護口罩、幾米繪本限定杯、自動直傘、三折自動傘、幾米海洋深層水、幾米收納式環保袋等6款限定小物。同一期間，凡購買指定休閒零嘴，不僅享任選第2件5折起優惠外，還可以129元加購幾米繪本限定杯乙個。另10月起陸續於全台打造幾米獨家主題店，供粉絲朝聖，首間主題店即將於台南亮相。

除幾米周邊小物外，萊爾富亦針對會員於Hi-Life VIP APP推出迪士尼人氣角色小熊維尼一系列15款限定版餐具與辦公小物，如隔熱餐碗、不鏽鋼隔熱餐盒、不鏽鋼辦公杯、環保餐具組等，也於10月15日前開放預購，會員可享最低6.7折。

充滿童趣幾米畫作搬進萊爾富門市 幾米繪本限定杯6.5折

萊爾富攜手本土知名繪本作家「幾米」，於 9月8日至11月2日推出6款獨家聯名限定商品，包含萊潔醫療防護口罩—4款幾米特別款、4款幾米繪本限定杯、直骨自動傘、三折自動開收傘、4款幾米海洋深層水、4款幾米收納式環保袋，亦可同步在萊爾富線上「萊購物」購買。同一期間，全台門市加碼推出休閒零嘴加價購活動，凡購買指定休閒零嘴，可享任選第2件5折、第2件6折或加10元多1件等優惠外，還可以129元加價購買售價199元的幾米繪本限定杯乙個。

萊爾富攜手本土知名繪本作家「幾米」推出6款獨家聯名限定商品。圖／萊爾富提供

10月起萊爾富將陸續打造以幾米繪本為設計主軸的全台獨家主題店，分別以《頭碰頭說說話》、《走向春天的下午》等幾米繪本為主打，規畫各種不同主題體驗店，店內櫥窗不僅布滿幾米繪本的療癒視覺，亦有採用幾米主題設計商品陳列架及造型燈箱，首間主題店於台南南新店10月初登場。

第一間門市特別挑選在台南南新店，其門市周邊就是富有文青氣息的藍晒圖文創園區，預計主題店開幕將會吸引大小粉絲朝聖並打造打卡熱潮。店內視覺以幾米繪本《頭碰頭說說話》為主題設計，表現出疫情間民眾期待彼此親密互動，透過一張張頭碰頭充滿童趣畫面，溫暖你我的心。萊爾富表示，療癒畫風是幾米一大特色，透過幾米暖心插畫，療癒民眾防疫時代的心情。

萊爾富療癒小物再一發 小熊維尼限定商品9/8起開搶

萊爾富自9月8日至10月15日止，針對會員於Hi-Life VIP APP推出一系列小熊維尼超萌商品，粉嫩小熊維尼周邊辦公小物，讓迪士尼鐵粉搶先收集。會員於結帳時出示Hi-Life VIP APP條碼即用優惠價599元購買市價約899元複合式不鏽鋼隔熱餐盒；不鏽鋼隔熱餐碗與迪士尼不鏽鋼辦公杯，會員優惠價只要399元；其他上班族不可錯過辦公好物，共計15款小熊維尼超萌小物，造型粉嫩吸睛且實用，可望能掀起一波打卡風潮。