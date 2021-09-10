Garmin鎖定百億美元高球市場 推Approach R10雷達高爾夫訓練儀

近期台灣在國際賽事上高爾夫項目表現亮眼，讓世界再度關注到台灣的高球實力。同時受惠全球疫情解封，民眾走出戶外意願提升，主打場地遼闊、戶外通風良好的高爾夫球運動產業逐漸復甦，據統計，全球高爾夫球具設備產值成長近6成，達近100億美元。展望台灣高球產業，依據中華民國高爾夫協會保守估計，台灣高爾夫運動人口每年以15%速度成長，目前已增至200萬人以上，有效帶動台灣高球市場營收持續成長。智慧穿戴裝置領導品牌Garmin觀察台灣用戶數據，發現近年從事高爾夫運動人口明顯增長，2019年至2020年間Garmin Golf App計分功能的使用次數更增加高達61.4%，消費者對於能夠提供高爾夫精準數據紀錄的產品需求顯著攀升。看準市場規模持續成長，Garmin推出全新「Approach R10雷達高爾夫訓練儀」，以輕巧便攜外型提供多項精準擊球指標及詳細的擊球數據分析，內建語音播報功能化身虛擬揮桿教練，並透過自動揮桿錄影功能檢視整體揮桿動作，針對初學者或是職業球員，不論是在家中、室內及戶外練習場都能使用，有效提升使用者訓練效率，建議售價為NT$18,990元，以極具市場競爭力之價格於9月8日起正式在台販售。

Garmin「Approach R10雷達高爾夫訓練儀」輕巧、便利尺寸方便隨身攜帶，不論在家中或練習場，皆可有效提升高球技巧，建議售價NT$18,990。圖／業者提供

Garmin持續研發創新高爾夫科技，以精準數據紀錄打造完整高爾夫生態系，幫助喜愛高爾夫的玩家激發更多可能。圖／業者提供

全新「Approach R10雷達高爾夫訓練儀」精準數據提升球技

Garmin「Approach R10雷達高爾夫訓練儀」專為高爾夫玩家設計，以輕巧、便利尺寸方便隨身攜帶，不論在家中或練習場，皆可有效提升高球技巧，使用時間高達10小時的強勁續航力，全力支援玩家娛樂、運動訓練等需求。使用者可下載Garmin Golf App連線配對，即時顯示「20項擊球指標」，包括桿頭速度、球速、旋轉量、起飛角度、起飛方向、擊球效率等數據，即時量化每一次揮桿表現、提高揮桿穩定度；內建「語音播報功能」，化身虛擬揮桿教練，同時借助Driving Range練習模式，透過詳細的擊球軌跡分散圖以檢視擊球距離及落點表現，了解自身優勢及需改善的地方；更可使用「自動揮桿錄影功能」，完整錄下每次揮擊動作並自由疊合重點擊球指標，藉由回顧檢視整體揮桿表現，有效修正動作，以達高效訓練。Approach R10也「相容E6 connect高爾夫模擬軟體」(需另購)，將揮桿數據顯示於逼真的虛擬場地，體驗真實打球的臨場快感；另可訂閱Garmin Golf App加值服務，享受獨特3D模擬器打造的「Home Tee Hero虛擬球局」，同時讓至多四位好友一同競賽，帶領玩家突破場域限制，不受疫情影響也能自由暢打全球42,000幅真實球道；推薦參與「Weekly Tournament每週錦標賽」，將分數上傳至排行榜，讓訓練充滿挑戰及樂趣。

曾拿下TPGA錦標賽三連冠的高球好手洪健堯表示，Approach R10規律地紀錄我的擊球數據，可作為調整高爾夫球具的精準依據，大幅提升練球效率。圖／業者提供

隨著數位化浪潮來襲，高爾夫產業亦迎來科技化的全新面貌，職業選手或高水準的業餘玩家已習慣使用科學化輔助工具，不但能幫助自我訓練、有效提升球場效率，同時也吸引更多年輕族群參與。曾拿下TPGA錦標賽三連冠的高球好手洪健堯表示：「對於長期四處征戰球賽，Approach R10規律地紀錄我的擊球數據，可作為調整高爾夫球具的精準依據，本身小巧方便攜帶且不受天氣影響，大幅提升練球效率。」現役TPGA職業選手洪駿剛也表示：「Approach R10除了讓我更了解日常擊球練習的數據，利用Home Tee Hero功能更有效幫助我在比賽前做模擬練習，是一台兼顧精準度和娛樂的訓練配備。」亞巡賽指定配合工坊技師蛋弟－黃士瑜則表示：「Approach R10擁有強大的球道圖資功能，協助球員做球具測試的數據分析，隨時開啟熟悉的球場即能進行模擬揮桿，有助於強化與縮短球具調整後的適應時間。」

亞巡賽指定配合工坊技師蛋弟－黃士瑜表示，Approach R10擁有強大的球道圖資功能，有助於強化與縮短球具調整後的適應時間。圖／業者提供

現役TPGA職業選手洪駿剛表示，Approach R10讓我更了解日常擊球練習的數據，並有效幫助我在賽前做模擬練習，是一台兼顧精準度和娛樂的訓練配備。圖／業者提供

Garmin持續研發創新高爾夫科技 以精準數據紀錄打造完整高爾夫生態系

Garmin Golf高爾夫生態系全系列產品，為高爾夫愛好者提供關鍵數據，從化身「虛擬揮桿教練」的雷達高爾夫訓練儀Approach R10、隨身必備「虛擬桿弟」高爾夫GPS腕錶Approach S62、精準掌握擊球距離的GPS高爾夫雷射測距儀Approach Z82、輔助場上揮桿數據的整合式雷達偵測訓練儀Approach G80，延伸至揮桿追蹤感測器，以及提供完整記錄、分析擊球數據的Garmin Golf App，透過細緻而全面的產品線佈局，不斷以創新科技刷新高爾夫數位裝置標準，讓使用者無論是在練習場的自主訓練，或是賽場上的揮桿時刻，皆能透過全系列產品享受每一場球局，體驗Garmin高爾夫科學為每次揮桿表現所帶來的幫助，精準掌握每次擊球的瞬間，幫助喜愛高爾夫的玩家激發更多可能。更多資訊連結：n Approach R10雷達高爾夫訓練儀官網連結：https://www.garmin.com.tw/products/intosports/approach-r10/