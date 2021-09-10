居家防災準備好 DK讓您免煩惱

全球暖化問題日趨嚴重，台灣面臨乾旱、高溫及強降雨等極端氣候影響，將會越來越顯著。近年侵台颱風漸少，一旦颱風襲台往往是強颱，在狂風夾帶豪雨侵襲下，造成各地嚴重災情，如何因應已成為不容忽視課題。

在極端氣候與疫情加劇情況下，消費者對窗戶除了基本需求外，隔熱、節能及防霾方面等議題，逐漸受到民眾重視。因此，DK時尚精品窗將「天平風尚窗」配置防霾網及隔熱玻璃，打造符合現代居家需求「全能窗」，強調隔音、隔熱、防風、防雨、防曬、防霾、通風、環保、安全與高透清晰等多重功能。

「天平風尚窗」採用包覆式氣密膠條設計，搭配內逼式迫緊導塊，在關窗瞬間，裝置在內框邊支立料上迫緊導塊，同時與外框邊支立料上的內逼迫緊結構 (斜角料的設計)，緊密靠攏，讓窗扇與框料之間達到緊密結合，加上DK零縫隙導塊，將窗溝縫隙填滿，窗戶性能發揮到最佳狀態。在風雨試驗中，氣密性、水密性、抗風壓性能各項數據結果，皆超越國家標準，大幅提升效能。

誠信成就品牌，創新鑄就未來，鋁製系統門窗的領導品牌—DK時尚精品窗。圖／DK時尚精品窗提供

荷蘭原裝進口「防霾網」，獲得世界專利永久靜電技術，消費者在家隨時都能安心開窗，保持室內空氣流通，有效降低室內落塵，避免PM2.5等細懸浮微粒等髒空氣進入室內。

「隔熱防曬玻璃」為高效能綠建材，運用專利UVIR屏層膠合，可阻隔99％紫外線，亦可阻擋90％紅外線(熱能)，既可隔熱又不影響透視度，且隔音效果佳，同時更具安全性。

DK時尚精品窗秉持著生產最高規格，為產品品質作嚴格把關，堅持台灣製造，讓消費者使用安心有保障的高品質產品。

開闔之間，美學盡顯，工匠藝術，體現品味，「DK鋁框隔間門」為您塑造居家風采。圖／DK時尚精品窗提供

詳情可洽詢客服專線：0800-828-838或查詢鋁製系統門窗領導品牌—DK時尚精品窗│氣密窗│隔音窗│品味門 : www.dkwindow.com