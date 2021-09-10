中友百貨「游守中」油畫創作個展科技新體驗

台中市「中友百貨」邀請南開科技大學「文化創意與設計系」系主任游守中教授，自9月9日起至11月1日止，於A棟12樓時尚藝廊舉辦油畫創作個展，現場除展出25幅游主任精心創作佳品，特殊的是藉由工業技術研究院「服科中心」與「電光所」兩單位合作，結合油畫與游主任作畫感言，以「智慧透明顯示虛實融合系統」應用加以動畫效果完美呈現，讓民眾於觀畫時彷彿置身畫中、化為畫中精靈與畫互動，民眾可把握機會前往體驗神奇感受!

現場有工研院服科中心與電光所聯手設計的透明互動螢幕感應區，參觀者站在此區會有新奇觀畫體驗。

工研院以「智慧透明顯示虛實融合系統」應用加動畫呈現全新感受

9月12日下午，定名「遊」為畫展主軸的游守中油畫創作個展將舉辦簡單隆重的開幕茶會，屆時將邀請中部美術學會理事長廖本生、南投縣美術學會理事長許民盛、肯納自閉症基金會董事長陳彩華、工業技術研究院副組長陳冠廷、中友百貨前執董張光貝等一起揭開序幕，另由於「璨樹」颱風逼近台灣，主辦單位中友百貨表示，9月12日若遇到放颱風假，則當天下午的開幕儀式將因而取消、擇期舉辦。

圖為游主任以藍、紅、黃為主色調的作品:「不能說的秘密」。

現場標價最高的創作油畫:「下午茶會」。

游守中主任表示很榮幸受到中友百貨盛情邀約，之前因忙於國外展覽，因此遲至今年九月才排出這個檔期於中友辦展，除了感謝中友百貨的邀約外，也非常感謝工研院以科技協助、賦予畫作新生命，咸信對他自己或對所有觀眾而言都是一項極特殊的新體驗。 游守中說，一場突來的疫情打亂了人類的作息，出國旅遊也變得困難重重，到國外動輒14天隔離，好不容易回到國內又要14天隔離，因此這次的現場展出特別將主題定名為「遊」，期許以畫作讓參觀的民眾享有「心的藝術、到此一遊」的感受，藉由賞畫解開封印、迎向美好，讓心靈進行一場無拘無束的藝術饗宴!

游守中:繪畫創作不刻意求外在形象，更重內在意境

游主任強調「繪畫作品表現出來的應是意境，而不在於追求形象」，創作思維是在於理性與感性維持均衡和諧下所追求的繪畫意境，以奔放厚實的筆觸和強烈深沉的色彩，打動觀者的心弦，進而以分解的造型和嚴密組織構成的畫面，使人沉靜、思索! 他指出創作是感性的由生、由內在生命調性不斷親臨和流露的歷程!他個人期許能在原形與異象、感性與理性相互和諧的境界中，敘述出對自然的感受、幻想與見解。

游守中油畫創作展資訊:展出地點，中友百貨A棟12樓時尚藝廊，展期，自9月9日起至11月1日止(歡迎各界前往體驗與科技互動、賞析的視覺震撼)。

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