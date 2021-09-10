振興五倍券放大40倍 礁溪老爺送頂級住宿

行政院振興五倍券拍板於今（2021）年10月8號正式上路，為搶攻國旅市場，礁溪老爺酒店推五倍券不限消費住宿、餐飲或一日遊商品，只要滿額1,000元，就有機會抽市價40,000元「極上老爺奢華和風之旅」度假專案，入住飯店唯一26坪大的「精緻老爺套房」，大啖活龍蝦、鱈場蟹海陸火鍋等奢華料理，優惠限時到明（2022）年1月27日，以消費滿1,000元抽市價40,000元住宿為誘因，將五倍券放大40倍，消費越多得獎機率越大，盼能活絡度假市場並提升一至二成住房率。

看準五倍券可望帶動觀光旅宿業市場，礁溪老爺酒店推出多達九種五倍券優惠方案。只要平日預訂「尊榮住房專案」指定房型入住，再加5,000元全額五倍券，即可平日多住一晚（不含餐食），還可憑券加購早餐享2客1,000元優惠價，比當季3天2夜住宿專案最高可省下3,680元，同享美人湯泉、無邊際泳池、手作DIY等，可一路玩到退房當天晚上六點，讓民眾能盡享老爺精心安排的活動與設施。

餐飲商品一口氣推出五項早餐、早午餐及午餐優惠。圖╱礁溪老爺提供

為響應政策並鼓勵民眾持五倍券消費，不管選擇哪一種度假模式，老爺再加碼好禮！只要持五倍券單筆消費滿1,000元，即可獲得抽獎券1張，將有機會抽中市價40,000元平日雙人「極上老爺奢華和風之旅」2天1夜度假專案，由老爺專人服務，降低與其他旅客接觸機會，體驗客房日式點心、提早進房、延遲退房、專屬明信片等，老爺更精心安排在客房享用南方澳生魚片、和牛握壽司，以及活龍蝦、鱈場蟹、厚岸生蠔等日式火鍋等，將1,000元五倍券放大到40倍，讓民眾感受老爺最貼心的款待。礁溪老爺酒店振興五倍券優惠方案，詳情可上官網（https://lihi1.com/O76Fl ）查詢。