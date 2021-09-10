滬尾藝文休閒園區歡慶2周年 優惠懶人包

滬尾藝文休閒園區滿二歲了！9/1-10/17周年慶期間推出許多好康優惠，分享給支持園區的朋友們一起感受園區生日的喜悅！快趁週年慶與家人朋友漫遊淡水輕旅行，欣賞觀音山與淡水河岸構築的迷人畫面，入住將捷金鬱金香酒店感受淡水的魅力，享受天際的晚霞點綴河岸燈火的絕美景致，感受百年小鎮的風光明媚。

周年慶期間也將辦理許多特色活動，將3000坪大草坡化身為五彩地毯的「草坡曬被藝術節」與「謝欣芷的愛唱歌劇場」合作演出專屬滬尾的「小熊和青鳥的城市歷險」滬尾藝文特別版；各色活動讓民眾來訪園區除了享受淡水豐富的人文歷史，以及被觀音山、淡水河環繞的絕美景致外，還能帶著家人一起體驗藝文活動，讓旅途充滿美好回憶，滿足因疫情期間久未出遊度假的想望，來訪將捷金鬱金香酒店FUN輕鬆，度過美好的周末時光。

滬尾藝文休閒園區優惠統整:

將捷金鬱金香酒店優惠資訊：

同年同月同日生 獨享1折優惠

與園區同一「年、月、日」 2019/09/29 生日者，享定價1折入住將捷金鬱金香酒店(每日限量乙間)，不用一千元即可享有無敵海景。

同日壽星 半價入住

生日為9/29的壽星朋友 也可享有定價5折入住(每日限量乙間)。

加價929元 升級河畔晚餐

入住將捷金鬱金香酒店加價929元，即可享有雙人河畔餐廳晚餐(價值1,758元) 並加贈望高樓飲料劵。

河畔餐廳優惠

河畔餐廳平日兩人同行享8折優惠

滬尾之星優惠

滬尾之星平日消費皆免服務費。

禮萊廣場周年情首波優惠(9/16-9/30)資訊:

會員滿3000送300

活動期間於禮萊廣場當日消費滿3,000元，即可兌換300元抵用券(消費滿6,000元，兌換600元，以此類推)。

2、首6日(09.16-09.21)會員獨享優惠

於禮萊廣場當日消費滿3,000元，即可兌換300元抵用券+100元美食券。(加贈美食券活動期間限領一份)

周年慶期間為回饋廣大支持民眾，推出會員滿千抽大獎活動，期望能促進買氣吸引消費者來訪園區進行消費，本次活動總計有182個獎項，最大獎為將捷金鬱金香酒店平日一泊二食家庭套房(價值14,738元)，獎項還包括平日一泊二食雙人河景客房（價值11,438元）、平日一泊一食雙人標準客房(價值7,920元)、30天河畔餐廳早餐單人卷(價值20,460元)、禮萊廣場1000元抵用劵、滬尾之星雙人下午茶(價值968元)、河畔餐廳單人餐劵(價值879元)等多項好禮，只要加入滬尾藝文休閒園區會員，並於周年慶期間(9/1-10/17)消費滿1000元即可獲得1次抽獎機會(可重覆累計，2000元享有2次機會，以此類推)，消費金額越多中獎機率越高！快趁滬尾藝文休閒園區周年慶，來訪園區消費抽取免費入住將捷金鬱金香酒店的機會吧!

更多活動訊息 請上

將捷金鬱金香酒店官網>> http://www.goldentulip-fabhotel.com.tw/

滬尾藝文休閒園區官網>> https://www.fabmall.com.tw/