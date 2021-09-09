力麗觀光九月搶先推振興住房 每晚1650起再加碼贈限量好禮

政府振興券十月發行，力麗集團飯店事業群旗下各館今年九月搶先振興推出『秋高氣爽住房專案』，每晚最低價只要1,650元起，專案每房再加贈市價899元的保溫水壺乙只，九月先搶攻一波。力麗集團飯店事業旗下飯店群遍佈全台，各館皆具特色，喜歡山林旅遊的人，力麗馬告生態園區是您的入住首選，可另外搭配神木園半日遊行程，隨導覽老師進行生態之旅，吸收到飽滿的芬多精，明池山莊與棲蘭山莊，平日入住只要3,600元起，住客還送森林遊樂園區門票，十分超值。

力麗哲園月潭館客房典雅舒適大片落地窗景充滿綠意。圖／力麗集團提供 力麗哲園日潭館客房面日月潭湖景直接欣賞湖面風光。圖／力麗集團提供

日月潭美景舉世聞名，上半年因旱象導致潭水衰退的窘境現已全數解除，現在正是觀光的好時機，山色與湖景在旁，無論是沿著環湖步道散步或騎腳踏車，皆能感受度假的自在愜意。力麗哲園飯店日潭館、月潭館每晚只要3,300元起；入住亞洲第一大木屋-儷山林會館日月潭館，每晚也只要4,300元起，旅客一踏進大廳就能感受檜木的怡人香氣。若對水上活動有興趣，力麗觀光集團旗下日月潭三館，皆提供SUP立槳衝浪行程加購，可體驗時下最流行的玩法，在湖中欣賞風景感受更是不同。

力麗觀光旗下棲蘭山莊美輪美奐。圖／力麗集團提供 力麗儷山林會館以全檜木打造而成，被譽為「亞洲第一大木屋」。圖／力麗集團提供 力麗馬告明池山莊渡假山莊木屋, 令人感到悠閒愜意。圖／力麗集團提供

兩天一夜玩不夠? 力麗觀光飯店集團亦有三天兩夜的住房特惠。力麗哲園飯店台北館、高雄哲園學產文教會館與儷山林墾丁館，入住兩晚3,300元起，平均每晚只要1,650元含兩客早餐，精打細算的小資族千萬別錯過。力麗哲園飯店台北館鄰近信義區，步行即能抵達松菸文創園區，具地利優勢又不被噪音干擾，離最近的捷運站南京三民站走路僅5分鐘，交通十足便利。喜歡熱情陽光的活力男女，若前往南台灣旅行，建議入住高雄哲園學產會館或儷山林墾丁館會，每晚只要1,650元起的價格，最符合追求CP值的消費者。

加入國際品牌溫德姆國際酒店集團的花蓮力麗華美達安可酒店主推一泊二食專案，九月振興價只要3,300元起，暢遊東台灣就趁現在。相關訂房資訊可洽各館訂房組或上官網訂購。

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