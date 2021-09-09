振興五倍券加碼再升級 10月8日開始領用

為協助受疫情影響之內需型產業，活絡內需市場，行政院推動「振興五倍券」，自今（110）年9月22日起開放數位綁定及9月25日開始接受紙本預約，10月8日起開始領用消費，全民共享經濟成長果實，民眾免費直接領取。加上各部會推出八大加碼券，地方政府及店家推出之加碼優惠，共同炒熱消費氛圍，讓振興五倍券「更好領、更好用、更刺激」。

今年疫情較去（109）年更為嚴峻，許多餐飲、零售、百貨、夜市攤商等受到莫大影響，在疫情較趨穩下，政府推出振興五倍券協助受疫情影響店家。五倍券比照三倍券採紙本與數位併行，並精進數位做法，允許共同綁定，共同綁定人數以五人為上限，並縮短回饋週期，至少每月回饋一次；此外亦設計數位「識別標章」，供店家辨識，讓民眾可獲得等同紙本券相同優惠，使用更便利，讓民眾更有感。

數位綁定，個人綁定期間自今年9月22日至明（111）年4月30日止，經綁定後不得變更；共同綁定期間，自9月22日至10月1日止，允許新增共同綁定人或退出，10月2日至10月6日中午12時前僅允許共同綁定人退出。

紙本預訂自9月25日起民眾可至五倍券官網（5000.gov.tw）或四大超商預訂，預訂共兩梯次，第一梯次預訂時間為9月25日至10月1日，領券時間為10月8日至10月21日；第二梯次預訂時間為10月25日至10月31日，領券時間為11月8日至11月21日，可領取的據點包括超商（市）共15,000多家門市。此外，郵局自10月4日起亦開放預約紙本券，民眾可於郵局官網或電話預約後，再至郵局服務據點領取，10月12日起即可至郵局1,299個據點領券。

此外，各相關部會亦搭配振興五倍券推出加碼券，經濟部商業司推出「好食券」，民眾只要綁定數位五倍券前400萬名，不需抽籤即可獲得500元之好食券，不論餐飲、糕餅、傳統市場及夜市等店家均可使用，等同民眾可消費額度再擴大。此外，地方政府及百貨、餐飲、零售業者將配合五倍券陸續推出相關加碼，刺激買氣，共同炒熱消費氣氛，振興內需、活絡經濟。

振興五倍券加碼再升級，將於國慶連假前10月8日開始使用，讓全民以消費共同活絡內需及振興經濟。倘有振興五倍券的相關問題，可撥打「1988紓困振興專線」洽詢。