大葉高島屋秋季加倍奉還 滿額贈週年慶購物金

大葉高島屋百貨自即日起至9月21日，推出「秋上市‧秋日邂逅」，主打秋季最新服飾配件穿搭、美妝新品、戶外烤肉用品推薦，還有12家名牌服飾與餐飲新櫃登場，開幕活動最低25折起。針對全卡友推出「加倍奉還購物贈」週年慶暖身活動，使用大葉高島屋聯名卡於館內累計消費滿5,500元贈700元的27週年慶購物金與禮券，合計回饋率達12%。

大葉高島屋百貨九月逆勢進行各樓層微改裝，持續導入新品牌，新櫃也同步祭出開幕優惠活動來醞釀內需買氣。週年慶提前佈局，9月7日起於大葉?島屋中庭廣場舉辦名店月餅聯合特賣會，像是半島酒店、美心月餅、PAUL、源吉兆庵、麗緻坊、Aunt Stella詩特莉…等，現場超過23家以上知名品牌、近百款禮盒，為最後中秋買氣加碼集氣。 銀行滿額贈 幸福購好禮！

銀行滿額贈，幸福購好禮！9月21日前，大葉高島屋聯名卡單日消費累積滿5,500元送27週年慶購物金與百貨禮券共計700元，消費滿額還可紅利抵現金。另外，於指定期間單筆消費滿額還可獲得獨家來店禮，9/4(六)、9/5(日)滿千元換秋日香氛洗碗露，9/18(六)、9/19(日)滿三千元換秋風好趣折疊椅，提醒卡友，活動期間銀行贈品數量有限，換完為止。活動詳見大葉高島屋官網https://reurl.cc/bXZ9Ro 或電洽客服專線02-2831-2345