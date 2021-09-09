「當藝術遇上工業製造」看見藝術家陳明順與泰陽橡膠共同呈獻的藝術饗宴

藝術與工業，乍看風馬牛不相及的兩個產業，相遇後，將碰撞出怎樣燦爛動人的火花？藝術家陳明順與凡事講求效率的頂尖中小企業主泰陽橡膠暨道安科技董事長陳新民相知相惜20餘年，對於陳明順的創作有相當的靈感影響。工業製造如何與農村風光產生交集? 匪夷所思的矛盾，其不滅之緣或許可於「當藝術遇上工業製造‧陳明順油畫創作展」中略窺一二。該展將自9月11日至10月3日於台中市港區藝術中心掬月廳（台中市清水區忠貞路21號）展出。

藝術家陳明順的作品。

藝術家陳明順以公雞為師，天地皆為其畫布上的材料與靈感，宇宙玄黃為基礎發想，以油彩筆馳騁於畫布，作品彷彿陳明順擅長的蝶泳一般，充滿生命及自然的爆發力，用色及構圖間悄然流洩出不同於一般人的艷麗與靈動之意，屢屢衝擊同樣以藝術收藏及觀賞家自居的泰陽公司董事長陳新民。陳新民為傑出金商獎及李國鼎管理獎章得主，在經營管理上，獨創末日鐘管理模式，其創新與韌性在綠泰陽系列產品「環保綠板材」的諸多型態變化中可見一斑，因此兩人一拍即合。

陳明順於幼年即對畫畫充滿興趣，自2011年起，專注於本身的專長及興趣，於歷年國內全國油畫比賽、中華民國藝術協會獲獎；國外的部分，更獲法國巴黎春、秋獨立三大沙龍獎項，2016年獲法國獨立沙龍認證為具國際會員身份的國際油畫家。陳明順認為，無論是東方、西方的意象，或是寫實、抽象，最終就是畫出屬於自己的哲學思想；另外，萬事萬物都講空間，因此無論在寫實、抽象、印象、意象等等的各種畫風之下，陳明順都非常重視空間的表現。

以本次展出的「河畔菸樓」作品，陳明順說：「台灣菸樓在日治時期即存在，那時全台灣都是客庄聚落，日本政府為了增加村落收入，讓民眾都來種植菸葉，日本政府來收取供應戰場前線需求，當時全台鼓勵種菸及製菸，菸田旁則設置菸樓，遍布全台，很多農民都在種菸，講起來當時大家都靠菸樓，鄉下除了種稻外，都靠菸樓在過日子，因此在台灣四處都有菸樓的建築，台灣人也對菸樓有獨特的記憶及感情，所以說並不是只有美濃或花蓮才有菸樓，其實在我們嘉義，包括我家以前都是住在菸樓，我才會對菸樓的情感特別深刻，再者菸樓的建築特別的美，依循著日式建築，看起來很有感情備感溫馨，所以說我就將菸樓畫出來，現在政府也將很多菸樓都列為保護古蹟維護，是很多人都會回想的記憶，在我心目中，菸樓建築備受懷念，於是我就用油畫把它畫起來，紀念保存一份回憶，也是表達一份難以割捨的情感。」

另一展出作品「雲舞春風」，陳明順說：「我把雲的變化當作敦煌舞在觀賞，敦煌壁畫在世界上是非常珍貴的藝術蘊含之地，包括有佛像還有各種色彩，很多世界的藝術家，也到敦煌看壁畫觀摩，我也是長期觀察敦煌的壁畫和天空的雲有甚麼共同點，可總結為一點，天上的雲如果是白的，代表日光太亮，如果說天上的雲是暗的，則代表日光不夠亮，但是都是我們肉眼的問題，其實我們如果用心去看，色彩絕對是無限的，所以說我將雲的變化聯想做敦煌舞，再用日光把他表現出來。」

藝術與工業，原來可以完美契合。工業來自藝術家美的創造，「當藝術遇上工業製造」展覽，將可看見藝術家陳明順與泰陽橡膠共同呈獻的藝術饗宴。