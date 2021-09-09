開車不爆衝S STOPPER救命神器 嘖嘖上架

被視為保身符的救命神器S STOPPER油門誤踩抑制加速器9日中午正式在嘖嘖募資平台上架，首發提供76折、第二件再享六折等優惠，消費者可到全省慶通汽車免費安裝，活動至11月12日截止。

「S STOPPER油門誤踩抑制加速器」已獲得ARTC國家車輛研究中心的國際認證報告及富邦產物險，並取得台、美、日、中、英、德、加、澳、PCT127國的新型發明專利，適用於所有輕型車到小貨車，電子油門之車款，以及汽、柴油、天然氣和油電混合車款，安裝不涉及任何改裝對原車的系統，也不會影響原廠定速功能、渦輪系統，對應100種以上車型，安裝容易。

鼎鑫國際創投有限公司董事長吳雯怡表示，安裝「S STOPPER油門誤踩抑制加速器」的汽車，行進間完全毫無違和感，車輛正常行駛的加、減速也都一如往常，惟在不正常的加速情形下，在短短0.2秒之間，系統會先提前發出蜂鳴聲響警告並同步抑制油門，對於馬路三寶、新手、老人、疲勞駕駛及低頭族等駕駛，可說是一大福音。

吳雯怡說，「駕駛汽車的第一步就是提升安全」，為了讓廣大的消費者能夠以更優惠的價格取得「S STOPPER油門誤踩抑制加速器」，鼎鑫國際創投搶在產品上市前，先行在嘖嘖募資平台上架，並以「安裝一個保命符，守護全家都幸福」為訴求，讓所有駕駛可提前用優惠的價格，獲得救命神器S STOPPER。

鼎鑫國際創投營運長陳世杰指出，S STOPPER安全系統可以主動偵測抑制異常情況下之加速，輔助駕駛人安全踩踏油門，而黃金0.2秒的系統蜂鳴聲響，可以提醒警示駕駛人瞬間的突發狀況，為其爭取恢復正常駕駛並立即踩煞車或是放掉油門，防止車輛誤衝，保障用路人的安全。嘖嘖網址：www.zeczec.com/projects/s-stopper。