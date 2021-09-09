「WALLABY」獨特新穎設計的行李箱 在哪裡旅行都閃耀

以「WALLABY」品牌走紅休閒包市場、備受各族群喜愛；由皇普公司台灣生產製造、設計專利，繼推出反光後背包後，今年再度推出創新行李箱，以「WALLABY」品牌獨特新穎的設計，以及「全新顆粒+滑暢的輪組」獲專利D174226號，打造出脫俗極具特色的藝術精品，在哪裡旅行都閃耀。

升級版袋鼠牌反光背包，不但提升了使用者的安全；同時兼顧包款的整體設計。圖／皇普公司提供

皇普公司董事長駱鳳春表示，去年以創新紡織科技「紗線混織」的方式將反光紗混入其中，推出升級版的袋鼠牌反光背包，不但提升了使用者的安全；同時兼顧了包款的整體設計。並獲WALLABY 創新研發設計，專利號碼D188966號。係數由3996提升至8726，反光效益超醒目、安全UP；其簡單俐落版型設計，可雙肩後背、也可單肩背，共有5、60個款式相當亮眼，市場爆發力十足。

駱鳳春強調，他常思考如何改善皇普後背包的設計，「不僅有裝東西的功能，還要具有安全功能性。」在紡織綜合所的協助下開發完成「WALLABY」袋鼠牌休閒反光布包。為開發全新應用，賦予商品附加價值，與消費者共創一個更便利、更安全的生活，已由第一代晉升到目前升級版，更提升安全夜晚功能。

新開發的「貓頭鷹系列－反光背包」，運用紗線混織技術，將反光紗混入其中。當光線充足時，反光紗與整體設計融為一體，白天時可展現螢光色的注目度。尤其當晚上光線不足時，反光紗開始捕捉微弱光源進行反射，展現反光紗的反射光，可降低被汽機車追撞、發生交通事故的機率，安全性十足。

「WALLABY」品牌深植人心，從設計、製作到正式對外登場，皆以精湛的設計及工藝技術，廣受國內外顧客的喜愛，帶著「WALLABY」行李箱，旅行就是一場美麗圓夢的行旅。

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