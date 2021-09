台啤微醺系列「Nice to 蜜柚(蜂蜜柚子啤酒)」全家超商限定上市

每年中秋佳節,月正當中同時也是台灣柚子結實豐收的季節。台啤微醺系列連續2年於中秋佳節推出柚子風味啤酒與民眾共樂,今年更研發改良並推出新款[Nice to 蜜柚(蜂蜜柚子啤酒)],向每位辛苦堅守崗位的夥伴們及努力維持防疫距離的民眾們致敬,讓無論是久未和親友相聚的你或和朋友初見面的你能用罐身相碰拉近心距離。

台酒公司表示,「Nice to 蜜柚-蜂蜜柚子啤酒」罐身設計以數位對話框的方式呈現”Nice to meet you”隱喻蜂蜜與柚子在月圓時的初相遇。以童趣又充滿互動的設計,結合中秋月圓意境及風味特色,讓今年的中秋佳節也能充滿歡快氣氛。今年就讓我們一起用蜂蜜柚子啤酒打破心距離,為生活乾杯。

「Nice to 蜜柚-蜂蜜柚子啤酒」選用酸甜柚子搭配溫潤龍眼蜂蜜提味,台灣啤酒的麥香以黃金比例調合後,3%的啤酒香氣與酸甜溫潤的蜂蜜柚子結合,味道清香爽口,入口時柚子香氣滿溢,入喉時蜂蜜香清甜滑順,不僅暢快順口,搭配烤肉、月餅更是清爽解膩又能一口接一口享受微醺時光。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)