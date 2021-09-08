2021總統盃黑客松 覺醒消費力隊入選20強

中衛發展中心與消基會、農糧署共同組成的「覺醒消費力」團隊，以「負責任的消費價值揭露」為題目，入選2021總統盃黑客松20強。本次總統盃黑客松競賽將於11月13日進行決選，挑選出5隊優勝進行頒獎，並媒合政府與民間資源，協助参賽隊伍實踐理念。

由行政院主辦的2021總統盃黑客松，以「永續2.0･韌性島嶼」為主題，於8月12日公告，從164隊選出20隊進入初選。9月8日在Gather Town線上平台進行第一次工作坊，與委員們在提案理念、技術偏好進行熱烈交流，黑客精神讓團隊們有更多新的方向及新的解方。

「覺醒消費力」團隊以「負責任的消費價值揭露」為題目，希望能協助社會大眾揭露責任消費所創造出的價值，讓「價值被看到」為責任生產加值，促進SDG-12「負責任的消費與生產」的良善循環。

中衛發展中心期盼以過去30年累積的產業發展經驗為基礎，串連起公私部門共同推動負責任的消費與生產之循環模式，本次以開放資料及數位科技為工具，針對「環境友善、公平正義、在地發展」三個價值主張進行價值可視化的揭露，希望串起責任消費與責任生產攜手的永續循環模式，以擴大責任消費影響力，同時協助落實永續發展之責任生產模式與營運模式變革。

中衛發展中心表示，三大永續新價值的消費覺醒倡議為：一、環境友善：選擇種植、養殖、捕撈方式以及製造過程、包裝兼顧生態永續、淨零碳排、減少食物浪費，重視動物福祉與生物多樣性的糧食與產品。二、公平正義：選擇重視農民與勞工權益、職場兩性平權，積極扶助弱勢的生產者或製造者，拒絕購買族群歧視、剝削生產者或生產鏈資訊不透明的糧食、產品。三、在地發展：選擇貢獻地方經濟與社區發展的生產者或製造者；支持維護城鄉地貌、傳統文化，使用在地原物料、在地製造的好糧食、產品。