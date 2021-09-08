2021亞洲超級團隊競賽 報名開跑

由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「MEET TAIWAN計畫」，每年以創新主題辦理大型跨國整合行銷活動「亞洲超級團隊競賽」，邀請亞洲企業體驗臺灣多元與獨特的獎勵旅遊，持續推廣並帶動臺灣獎勵旅遊產業升級。

因應跨國往來持續受疫情管制影響，加上全球「線上旅遊」趨勢興起，今（2021）年「亞洲超級團隊競賽」推出全新「互動式雲旅遊平台」，以「明日夢冒險王Future Land」為主題，運用臺灣科技優勢，將獎旅體驗以360度影片、VR科技運用等創新形式呈現，突破地域限制彷彿親臨臺灣，打造獨一無二的企業團隊競賽。

本屆競賽除邀請亞洲8國企業組隊伍外，首度招募臺灣地主隊以友誼賽方式參與，與各國團隊切磋交流、體驗臺灣獎旅之美，參加之臺灣團隊將有機會獲得臺灣特色禮品及3天2夜旅遊行程等豐富獎項，報名即日起至9月24日止，4人組隊即可報名參賽。

外貿協會表示，今年的亞洲超級團隊競賽也結合電商概念，將推出線上禮品館，讓企業隊伍即便沒有真正踏入臺灣，也能身歷其境感受臺灣在地風貌，並可獲得臺灣特色禮品，兼具虛實整合及顛覆性雲端獎旅形象，讓臺灣成為後疫情獎旅首選目的地。

報名網址：https://asiasuperteam.meettaiwan.com/sign-up-now ；更多「亞洲超級團隊競賽」相關訊息歡迎上網（asiasuperteam.meettaiwan.com ）查詢。