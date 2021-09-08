阿嬤 「綠豆沙」傳愛　網友喊想回家了

提到懷舊的滋味，你想到的是什麼，其中一項可能就是綠豆沙，是許多人兒時的美味，一名網友意外發現這個古早味，深藏阿嬤和阿公的甜蜜過往，沒想到一杯簡單的飲料，有著老人家滿滿的回憶，文章一PO出立刻引發網友的熱烈回響，有網看完文章回說，「這是阿嬤的綠豆沙愛情故事，想阿嬤了。」

一名網友在社群網站PO文表示，為了準備南下開學，打包行李順便來個大掃除，發現阿嬤深藏在櫃子的寶貝，勾起了他的好奇心，於是跑去問阿嬤，這東西是怎麼來的，只見阿嬤想了半天，手裡一直拿著陳年舊物，最後說起她20、30歲的青春歲月，聽著聽著終於讓他眼睛一亮，想到了和阿公的愛情故事，但這時阿嬤卻叫他去先買2杯綠豆沙，他心想這也太突然了吧。

原來綠豆沙這一味，是阿嬤傳遞愛的方式。這名網友說，為了幫在外工作的阿公消暑，阿嬤都會準備一碗綠豆湯給阿公，有時候則是做成綠豆沙，這時他才想到自己從有記憶以來，每到夏天阿嬤都會準備一杯綠豆沙給他，而且這口感既不甜又綿密。

食物傳遞了情感和故事，不少網友看了說：「阿嬤綠豆沙愛情故事，我也想我的阿嬤了」、「想阿嬤了⋯哭爆」、「這就是簡單的生活，滿滿的愛」、「沒想到點開發現有洋蔥」，也有網友看完文章立馬去，網友提到「還好家中樓下的清原有賣綠豆沙，可以立刻買~~」、「下次決定帶著綠豆沙回去找阿嬤」，不過也有網友打趣的詢問原PO，「歪樓，想知道綠豆沙好喝嗎」、「哪間綠豆沙最好喝？」

這名網友接著說，近幾年南下讀書，2、3個月才會回家一次，加上阿嬤年紀也大了，沒法再做綠豆沙，每當他有機會在外頭喝到時，總讓他想起老人家在廚房煮綠豆的模樣，看著阿嬤邊喝邊笑，說著過往的故事，他才意識到是想阿公了，看著自己手裡這杯綠豆沙，承載著兩老的愛情記憶，他心想，以後每個月都要回來一次陪阿嬤喝綠豆沙。